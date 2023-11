I mistr tesař se někdy utne a každé znamení si se svou jedinečností nese i své břímě. U těchto tří je to zrovna neuvěřitelné bordelářství. Ač se tyto ženy mohou jevit jakkoliv, u nich doma je to koncentrovaná exploze nepořádku.

Váhy (23. 9.-23. 10.)

Ač to může být překvapující, protože ženy Váhy jsou navenek vždy upravené a vyzařují eleganci a noblesu, ale doma jsou to pěkné bordelářky a šmudly. Holt si své vždy upravené účesy, perfektně namalovaný obličej a šaty dle poslední módy musí něčím vykompenzovat. A to něco je zrovna jejich byt. Ten nepořádek je až k zešílení.

Všude po zemi u nich najdete oblečení, prach a špinavé nádobí. Je to kontrast mezi princeznou jako z pohádky a chlívem, ve kterém by ani sedlák nechtěl krávy dojit. Proto většinou, když mají schůzky, ať už s potenciálním partnerem nebo s kolegy z práce, jen zřídkakdy si vás pozvou k sobě domů. Místo toho dávají přednost nóbl restauracím a elegantním podnikům.

close info Profimedia zoom_in Značkové oblečení, které si ženy ve znamení Vah nakoupily, se bez povšimnutí válí jen tak po zemi.

Ryby (21.2.-20.3)

Ryby jsou mírumilovné až andělské znamení. Ale pokud někdy uvidíte jejich pokoj a stav jejich bytu, zůstanete s pusou otevřenou dokořán. To, jaký nepořádek u sebe ženy ve znamení Ryb většinou mají, vám dokáže opravdu nahnat hrůzu. Nicméně tyto ženy k tomu nabádá především jejich povaha.

Jsou velmi citlivé, a proto mají velké sklony k depresivním náladám a smutku. Právě kvůli těmto náladám často odhazují oblečení jen tak na zem, práce se jim válí všude po bytě a špinavé hrnky a sklenice najdete i na místech, kam by lidská noha snad nikdy nevkročila. Lenost a smutek jim brání v úklidu, takže si radši lehnou do postele plné uslzených kapesníků a spí, i když vědí, že až se probudí, čeká je hromada povinností, které stejně udělají až na poslední chvíli. Jejich pokoj je chaotický asi tak, jako jejich myšlenky. To je také jejich výmluva, že lidé s bujnou fantazií mají v bytě nepořádek, ale jen si tím snaží ospravedlnit něco, z čeho ostatním zůstává rozum stát.

close info Profimedia zoom_in Ryby jsou schopné i po narozeninové oslavě neuklízet půl roku.

Blíženci (21. 5.-21. 6.)

U Blíženců bordelářství a nepořádek až takové překvapení není. Ženy v tomto znamení se tím ani nesnaží tajit. Hvězdy jim zkrátka nadělily chaotickou osobnost, takže to není úplně jejich chyba. Ženy v Blížencích jsou kreativní, ale u máločeho vydrží, jsou velmi roztržité a začnou se velmi brzy nudit. Pak objeví nějakou novou aktivitu, tu starou nechají jen tak povalovat a tak stále dokola. To je začarovaný kruh nepořádku. Bohužel to ale nezůstává jen v kruhu domova, nýbrž jejich roztržitost jim brání mít pořádek i v dokladech a důležitých papírech. Řeknou si, že dokumenty musí střežit jako oko v hlavě, zašantročí je do náhodné poličky a následně si pak samozřejmě nevzpomenou, kde je nechaly.

Když pak potřebují něco v rychlosti najít, nastává hotové šílenství. Největší problém je pro tyto ženy však fakt, že se musí smířit se ztracením důležitých dokladů. Karma však funguje ihned, takže jakmile si nechají vystavit nové, ty staré se jako zázrakem objeví před nimi.