Bohužel mezi ženami najdeme i ty, které patří mezi ty nejzoufalejší. Nedaří se jim nic, fňukají, naříkají a trápí se kvůli všemu. Způsobuje to i horoskop a jejich znamení zvěrokruhu. Která mezi ně patří?

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženy narozené ve znamení Berana jsou ženy ohně, bývají netrpělivé, aktivní, smělé až drzé. Jsou však taky pěkně hysterické. Zoufale se snaží přitáhnout na sebe pozornost těch, kteří je ignorují. Mají k tomu samozřejmě důvod, jejich zoufalé chování je totiž často k nesnesení.

Všechny jejich scény mají jedno společné, chtějí tak moc dosáhnout svého, a když se jim to vůbec nedaří, děsně tlačí na pilu a nezáleží jim na druhých. A tak předvádějí srdceryvné divadlo, kterým chtějí donutit druhé, aby dělali to, co ony chtějí.

Berani budou křičet a dělat scény. Tyto ženy jsou velmi sebestředné.

Lev (23.7. - 22.8.)

Jak se projevuje zoufalé chování u žen Lvů? V hlasitosti a dramatičnosti, které ostatní velmi často dráždí. Lvice si o sobě sice hodně myslí, ale své sebevědomí většinou přeceňují, a tak je občas přepadají pocity selhání.

Nikdy by to ovšem na sobě nedaly znát, a naopak na sebe ještě více upozorňují, ve snaze zakrýt své zoufalství z toho, že si lidé dovolili je přehlížet. Lvice jsou sebestředné, bývají i líné, a to nejen cokoliv dělat, ale i přemýšlet. A tak hlasitě pofňukávají a ve skrytu duše se trápí.

Panna (23.8. - 22.9.)

Astrologické znamení Panny se často projevuje poměrně otravným chováním. Jejich smysl pro detail a perfekcionismus jsou sice chvályhodné vlastnosti, ale jejich kritická povaha je někdy až přehnaná. Zoufalství těchto žen spočívá v tom, že nejsou snad nikdy spokojeny, a to ani samy se sebou.

Nedokáží být flexibilní, neumí akceptovat svou nedokonalost. Bývají nerozhodné, neustále rozebírají vše do nejmenších detailů. Udržet s nimi krok je vysilující. Navíc jejich vysoké standardy mohou vést k frustraci okolí, protože na ně Panna má neuvěřitelně vysoká očekávání. Ženy Panny se pak hroutí i z maličkostí.

Panny jsou přehnaně kritické.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Není zřejmě velkým překvapením, že se na tomto seznamu ocitly i ženy narozené ve znamení Ryb. Polovinu dne se ocitají ve svých snech a fantaziích a mnohdy pak nedokážou čelit realitě. Rozhodí je sebemenší situace, kterou by kdokoli jiný v klidu vyřešil.

Ryby se často neumí postavit běžným výzvám v životě, na všechno potřebují pomoc druhých. Zoufale pláčou, hroutí se a jsou psychicky na dně, i když se jim neděje nic strašného. Emotivně prožívají svoje vztahy, vztahy druhých i běžné výměny názorů.