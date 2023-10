Některé z nás jsou přirozené optimistky. Sklenici vidí vždy poloplnou a dokážou zachovat úsměv na tváři i v těch nejnáročnějších dnech. Pak je ta odvrácená strana, věčné pesimistky. Nechtějí vidět, že po každém dešti vyjde slunce. Která znamení mají každý den špatný?

Rak (22.6. - 22.7.)

Ženy v Raku nesobecky přebírají břemena ostatních na svá bedra, aby ulevila jejich těžkým srdcím. Jsou jako světlonoš, který obětuje vlastní pohodlí, aby rozsvítil temné chodby duší kolem sebe.

Jsou často vnímány jako smutné a nespokojené, protože jsou uvězněné ve svém vlastním světě starostí. Ale co když je to nezištnost, která je vede k tomuto osamění? Co když je to právě jejich nekonečné dávání, které je zanechává vyčerpané a smutné?

Co když je to právě jejich nekonečné dávání, které je zanechává vyčerpané a smutné?

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny, věčné perfekcionistky, známé svou kritičností a touhou po dokonalosti ve všem, co dělají. Jejich kritický přístup k sobě samým a okolnímu světu může někdy vést k tomu, že se zaměří na nedostatky a chyby a nevidí pak pozitivní aspekty.

Toto pesimistické myšlení může být důsledkem jejich vlastního vnitřního kritika, který jim nepřetržitě připomíná, co by mohly udělat lépe. Snadno pak podceňují své úspěchy a věnují zbytečně více pozornosti věcem, které nevyšly podle jejich očekávání.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ženy ve znamení Kozoroha mají silný fokus. Jejich umění zaměřit se na jeden cíl a jít si tvrdě za ním způsobuje vnitřní napětí a stres. Žen y narozené v Kozorohu by si měly připomínat, že život není jen o dosahování životních met, ale také o radosti, spontaneitě a užívání si přítomné chvíle.

Rozvoj dovedností v oblasti flexibility a uvolnění může pomoci zmírnit jejich obavy ohledně selhání a umožnit jim zažívat více šťastných a vzrušujících okamžiků. Klíčem k tomu může být pracovat na sebepřijetí, uznávání vlastních a cizích úspěchů a hledání radosti v malých věcech.

Kozorožky by si měly připomínat, že život není jen o dosahování životních met.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby chodí s hlavou oblacích a s myšlenkami ve snech. Toto únikové chování může být způsobeno touhou najít úkryt před stresy a tlaky reálného světa. Mohou se stávat emocionálními "mučedníky," kteří se obětují pro dobro druhých, a mohou pociťovat hluboký smutek a frustraci.

Ryby by měly hledat způsoby, jak zůstat propojené s reálným světem a současně využívat svou kreativitu a intuici. Může jim pomoci vyvíjet dovednosti sebedůvěry, učit se postavit si zdravé hranice a hledat podporu u blízkých lidí. Pro Ryby je důležité najít rovnováhu mezi svou vnitřní představivostí a vnímáním reality, aby mohly najít trvalou radost a štěstí ve svém životě.

