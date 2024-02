Mnoho lidí si během novoluní zapisuje své cíle a plány, protože se věří, že vesmírné energie jsou v tomto období zvláště příznivé pro „zasévání“ nových myšlenek a projektů. Využitím disciplinované energie, kterou přináší vstup Měsíce do Kozoroha, můžete udělat významný pokrok ve svých snech.

Když Měsíc vstupuje do znamení Kozoroha, jedná se o období, kdy mnozí z nás cítí příliv disciplinované energie, kterou mohou využít k dosažení svých cílů. Kozoroh je zemské znamení známé svou praktičností, ambicemi a schopností tvrdě pracovat na realizaci svých dlouhodobých plánů. Únorové novoluní začíná 9.2. a vy se máte na co těšit.

Beran (21.3. - 20.4.)

Berani, buďte tento měsíc více společenští než obvykle. Únorové novoluní je skvělou příležitostí, abyste se zapojili do nových nebo stávajících komunit. Ať už se jedná o online skupiny, klubové aktivity nebo dobrovolnické projekty, spojení s ostatními může přinést nové příležitosti a inspiraci.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci, únor je čas šlápnout pořádně do pedálů. Všechna tvrdá práce se vám vrátí, čekají vás zlaté časy. Měli byste využít energetického impulzu novoluní k tomu, abyste intenzivně pracovali na svých cílech a neváhali se projevit a ukázat své schopnosti.

close info Profimedia zoom_in Všechna tvrdá práce se vám vrátí, čekají vás zlaté časy.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci, připravte se na to, že vaše zvídavost a touha po znalostech v únoru povedou novými a vzrušujícími směry. Toto období vám nabízí šanci objevovat neznámé oblasti a rozšiřovat své horizonty. Ať už jde o nové studijní příležitosti, projekty v oblasti médií, dobrodružství spojené s cestováním nebo prohloubení duchovního porozumění.

Rak (22.6. - 22.7.)

Postavte se realitě čelem a vytáhněte kostlivce ze skříně, milí Raci, protože právě nadešel čas, kdy je důležité čelit realitě jak ve vztazích, tak v oblasti financí. S pravým přístupem a ochotou k zranitelnosti a adaptaci můžete vyřešit dlouhodobé problémy a současně využít příležitostí ke zlepšení své finanční pohody.

Lev (23.7. - 22.8.)

Slyšíte také svatební zvony? Tento měsíc je o příležitosti ke slibům, společnému bydlení, zasnoubení nebo dokonce svatbě pro zadané Lvy. Lvice a Lvi, kteří jste single, tento měsíc můžete potkat někoho, s kým si takzvaně sednete na první dobrou a bude to významný člověk ve vašem životě.

close info Profimedia zoom_in Slyšíte také svatební zvony?

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny, únor je váš měsíc. Pokud hledáte novou práci, předpověď slibuje nalezení ideálního zaměstnání nebo získání lukrativního klienta, což může znamenat významný posun ve vaší kariéře. Jestli svoji práci snů máte, převezmete více projektů, které vás budou bavit. Nezapomínejte u toho na své zdraví, stravu a kondici, stanovte si klíčové cíle pro tento rok a pracujte na nich.

Váhy (23.9. - 23.10.)

S přicházejícím Dnem svatého Valentýna, který doplňuje tento lunární tanec, se únor stává kulminací romantiky a lásky. Jak pro vás, svobodné Váhy, tak pro ty, které již našly svého prince na bílém koni, slibuje tato doba příležitosti k navázání hlubokých, duševních spojení a oživení vášní v dlouhodobých vztazích.

Štír (24.10. - 22.11.)

Únorové novoluní přináší do vašeho života, drazí Štíři, vlnu domácích změn a rodinných výzev, které si žádají vaši pozornost a pečlivé zvažování. Představte si to jako dobu, kdy vaše hnízdo prochází transformací, což může znamenat něco tak vzrušujícího jako je přestavba vašeho domova nebo dokonce stěhování do nového prostředí, které lépe odpovídá vašim současným potřebám a snům.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci, připravte se na vzrušující únor, který přinese svěží vítr změn. V únoru se vám otevřou dveře k novým perspektivám a příležitostem, které mohou zásadně proměnit váš každodenní rytmus. Je to jako dostat z rukávu žolíka, který vám umožní zahájit ten projekt, který vám již dlouho leží na srdci, ať už se točí kolem psaní, veřejného projevu, marketingu nebo libovolné formy komunikace.

close info Profimedia zoom_in Žolík v balíčku je jako sůl v jídle. Správně použitý dokáže změnit průběh hry.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorozi, vaše konto se brzy rozroste díky možnému zvýšení platu, lákavé pracovní nabídce nebo novému lukrativnímu klientovi. Ale to není vše. S přílivem tohoto nového bohatství přichází i otázka, jak tyto zdroje nejlépe využít. Přemýšlejte nejen o moudrých investicích, které vám přinesou další výnosy, ale i o tom, jak si dopřát tu správnou špetku luxusu, který si zasloužíte.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Všechno nejlepší k narozeninám, Vodnáři! V následujících dnech se odvažte vykročit směrem k realizaci vašich nejžhavějších přání. Sestavte seznam vašich deseti nejdůležitějších cílů na tento rok a začněte na nich pracovat s odvahou a rozhodností, která je vám vlastní. Nyní je ten správný čas ukázat světu, co ve vás je a přivítat změny, které vás posunou tam, kam jste vždy chtěli směřovat. Únor je měsícem, kdy se vaše sny mohou začít obracet v realitu, tak ho využijte naplno.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Milé Ryby, únorem prověje vánek klidu a odpočinku, takže je čas zpomalit a dovolit si být hýčkané. Toto novoluní je vaše pozvánka k tomu, abyste se ponořili do lázeňských radovánek a dopřáli si chvíle plné relaxace. Možná pocítíte, že vaše energie není na vrcholu a svět se točí trochu pomaleji, ale právě v tom je kouzlo tohoto období. Nebojte se ponořit do bublinkové koupele, objednat si masáž nebo si vyrazit na regenerační pobyt. Pamatujte, že občasný odpočinek není jen luxus, ale nezbytnost pro vaši duši a tělo.

Zdroj: people.com