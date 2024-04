By Craighp - Own workPreviously published: Published on www.psychics.co.uk - my website, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28845363 / By Craighp - Own workPreviously published: Published on www.psychics.co.uk - my website, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28845363

Chcete vědět, co předpovídá na rok 2024 „Nový Nostradamus“ Craig Hamilton-Parker? Uvedl hned několik zajímavých prognóz.

Sedmdesátiletý Craig Hamilton-Parker se věštecké praxi věnuje již téměř půl století. Ve svých 20 letech se při cestě po Indii dostal do 5000 let starého orákula, kde si uvědomil své poslání. Od té doby se cítí psychickým médiem a vidí do budoucnosti. Nejznámější britský jasnovidec předpověděl například Brexit, pandemii COVID-19 i smrt královny Alžběty. A jak vidí rok 2024?

Odchod papeže Františka

Craig Hamilton-Parker ve svých vizích na rok 2024 zmiňuje i významné osobnosti, které tento svět opustí. Jmenoval i papeže Františka, který se poslední dobou musel vyrovnávat s mnoha vážnými zdravotními komplikacemi. „Cítím, že papež zemře v roce 2024 a bude nahrazen, protože jsem ve vizi viděl vycházet bílý kouř z Vatikánu a stane se to kolem listopadu.“

close info Profimedia zoom_in Craig Hamilton-Parker ve svých vizích na rok 2024 zmiňuje i významné osobnosti, které tento svět opustí.

Válka na Ukrajině

A jak vidí Craig Hamilton-Parker vývoj situace na Ukrajině? Rok 2024, tedy Rok Draka, nazval pro Putina jakýmsi posledním tangem. „V roce 2024 bude válka na Ukrajině pokračovat. Je to patová situace a bude to neustálý boj. Cítím, že Putinova smrt se nezadržitelně blíží a tohle by mohl být bod zlomu, který to všechno ukončí.“ Craig se domnívá, že Putin bude nahrazený novou prezidentkou.

Vyhrocený konflikt na Tchaj-wanu

Další předpovědí je nebezpečí vývoje „náhodného“ konfliktu na Tchaj-wanu, který se může velice snadno vyostřit a mít neblahý dopad i na zbytek světa. Craig viděl ve svých představách srážku dvou ponorek nebo letadel. Neštěstí bylo tak vážné, že vyvolalo jeden z nejvážnějších sporů posledních dvou let. Hlavními aktéry má být Čína a Rusko.

Jeho vize je dána do kontextu s Čínským nárokem na ostrovní Tchaj-wan, který se stále vyostřuje. Craig se ve svých předpovědích zmínil, že pokud se do konfliktu zapojí Spojené státy americké, dosáhne tak masivních rozměrů, že překoná Ruskou invazi na Ukrajinu. „Mám pocit, že to bude vážný problém,“ dodal.

Klima

Nový Nostradamus se vyjádřil i o zásadních změnách klimatu. Oznámil nejen výskyt silných bouří, ale i fakt, že celou planetu zasáhne mohutná vlna veder, která plynule naváže na nadprůměrné teploty roku 2023.

close info Profimedia.cz zoom_in Nový Nostradamus se vyjádřil i o zásadních změnách klimatu.

Optimistický závěr

Craig Hamilton-Parker má pro letošní rok i optimistické předpovědi! Prorokuje lidstvu velkou duchovní obrodu. Lidstvo se více vzájemně propojí a započne lepší věk. Spiritualita tak zvítězí nad zbytečnými a vyčerpávajícími nepokoji a stále větší procento jedinců dozraje k hlubšímu pochopení své existence. Stejně tak dojde k velkému pokroku ve vědě a největší objevy se stanou ve výzkumu rakoviny a cukrovky.

Zdroje: www.voxnews.al, www.dailymail.co.uk, www.svetkraetivity.cz