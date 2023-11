Vstupte do světa, kde čísla nejsou jen součástí matematických rovnic, ale jsou zrcadlem vaší duše. Představte si, že ve vašem datu narození je skryto tajemství, které odhaluje vaše psychické já. Zní to jako zápletka z filmu, že? Je to opravdu jednoduché. Vše, co potřebujete, je váš den narození.

Psychická čísla se počítají od jedničky do devítky. U vyšších, složených čísel, se psychické číslo spočítá součtem číslic. Například kdo se narodil třeba 10.den v měsíci, je jeho psychické číslo 1+0=1.



Nyní si možná říkáte: "Dobrá, mám své psychické číslo. Ale co to o mně vypovídá?" A právě tady to začíná být zajímavé. Každé číslo má svoji jedinečnou energii a vibraci, což znamená, že každé číslo vypovídá o určitých aspektech vaší osobnosti.

Odvážné a nezávislé jedničky

Jedničky jsou přirozenými vůdci a mají schopnost inspirovat a motivovat ostatní. Jejich sebevědomí a odvaha jsou jako světlo svítilny, které osvětluje temnou cestu pro ty, kteří se kolem nich pohybují. Jejich schopnost zůstat klidnými v nejtemnějších dobách, jejich síla a odhodlání jsou to, co je činí jedničkami.



Ale jako každá mince, i tato má dvě strany. K jejich vlastnostem patří i odvrácená tvář královského charakteru. Může se jednat o aroganci, dominantní chování, nebo nepřizpůsobivost. Pro jedničky je těžké přijmout "ne" jako odpověď. Mají silnou potřebu být neustále ve středu pozornosti.

Jedničky jsou přirozenými vůdci.

Intuitivní a soucitné dvojky

Dvojky jsou citlivé duše, které jsou intuitivní a empatické. Umí být vynikajícími posluchači a jejich schopnost vidět věci z různých úhlů je činí skvělými mediátory, kteří dokážou vyrovnat konflikty a přinést harmonii tam, kde je napětí.



Využívají svou jemnost a soucit k tomu, aby porozuměly lidem kolem sebe a pomohly jim, jak nejlépe umí. Jsou to ti, kteří dokážou ocenit krásu v malých věcech, kteří se radují z jednoduchých radostí života a dokážou najít štěstí v přítomném okamžiku.

Generálové ve světě myšlenek – trojky

Trojky mají vizi a k ní dovedou každého, kdo je chce následovat a nechat se jimi inspirovat. V tom je skutečná krása trojek. Nejde jen o to, jak velké jsou jejich nápady. Jde o to, jak dokážou tyto nápady předat ostatním. Jak dokážou inspirovat lidi kolem sebe a vést je k velkým činům.



Milé trojky, my víme, že máte tendenci být velkými a ambiciózními, ale nezapomínejte, že i malé kameny tvoří horu. Každý váš malý krok, každá maličkost, kterou uděláte, se sčítá do velkých výsledků. A to platí i pro vaše tvůrčí projekty.

Samotáři bojující s konvencemi – čtyřky

Nenápadně kráčejí mezi námi, často nepoznané. Mají v sobě sílu a odhodlání překonat jakékoliv překážky, ale zároveň jsou schopné své emoce skrýt, pokud je to nezbytné. Jejich logické myšlení jim velí, kdy je lepší ustoupit před blbcem, než se pouštět do marného boje. Ale pokud ztratí zábrany, smetou všechno kolem sebe, bez ohledu na vlastní likvidaci.



Jsou to lidé plní vášně a odhodlání, kteří věří v možnost změny. A to je něco, co bychom měli všichni obdivovat a inspirovat se tím.

Čtyřky v sobě mají sílu překonat jakékoliv překážky.

Charismatické pětky

Pětky mají hluboký vnitřní svět. Jsou to lidé, kteří dokážou překonat jakékoliv překážky díky svému smyslu pro přizpůsobení a svému smyslu pro dobrodružství. Jako by měli v sobě malý kousek Indiana Jonese či Jamese Bonda. Mají v sobě schopnost vytvářet úchvatné příběhy, které fascinují své okolí.



Pětky jsou strůjci konverzací a dokážou přitáhnout pozornost jako magnet. Mají dar od Merkura, který je obdařil výřečností a šarmem. Ale to není všechno. Milují umění, mají cit pro kvalitu a dokážou si udělat z každé situace zábavu.

Nezávislé šestky

Šestky dávají přednost upřímnosti před hrubostí, svobodě před omezením a láskyplným vztahům před jednoduchým flirtováním. Nebojí se vyjádřit své názory, bojovat za to, v co věří, a milovat tak, jak chtějí. A právě tato nezávislost a sebevědomí je to, co ostatní tak přitahuje a fascinuje.



Pokud se setkáte se šestkou, měli byste vědět, že vás čeká dobrodružství. Čeká vás cesta plná vzrušení, lásky a vášně, ale také nejistoty a napětí. Ale jak říká staré přísloví, "Kdo neriskuje, nevyhraje." A tak je to i se šestkami. Pokud jste připraveni riskovat, můžete získat to nejcennější – jejich lásku a oddanost.

Odhodlané sedmičky

Sedmičky jsou jedinečné bytosti s hloubavou duší a nezvyklou dávkou chladnokrevnosti. Když je potřeba, jdou si svou vlastní cestou a neohlížejí se zpět. Jsou jako vrabci, kteří létají proti větru, odhodlaně a neúnavně.



Zároveň jsou neotřelé. Mají schopnost vyvolat šok a údiv, překvapit svou jedinečností a odlišností. Na druhé straně mají jistou eleganci a sofistikovanost ve vyjadřování, jejich myšlenky a názory jsou vyjádřeny s jemností a citem.

Sedmičky umí pořádně šokovat.

Ředitelky zeměkoule – osmičky

Osmičky jsou rozené královny. Manažerky, které ovládají hru jako žádné jiné. Jsou to vládkyně svých vlastních osudů a často i osudů těch kolem sebe. A jejich hra? Ta má jen dva konce: všechno nebo nic. Jejich svět je jak kasino, kde se hraje do posledního žetonu. V kasinu osmiček je však vždy o něco více na talíři: kontakty, reputace, možná i srdce.



Když se osmičky naštvou, jejich konflikt přichází jako bouře. Jsou jako tsunami, které se nelze vyhnout, a která nezanechává nic netknuté. V jejich životě neexistuje prostor pro kompromis. Jejich dráha buď vede k vítězství nebo porážce. A přesto, i když je jejich cesta těžká, nevzdávají se.

Výjimečné devítky

Devítky jsou známé svou racionalitou. Když se něco nepovede, nehledají výmluvy, ale analyzují, co se stalo, a hledají způsoby, jak se zlepšit. Tato racionalita jim pomáhá překonávat neúspěchy a vracet se zpět do hry silnější než předtím.



Pro devítky je důležité, aby si uvědomily svou vlastní sílu a naučily se jí efektivně využívat. Mají obrovský potenciál k úspěchu, ale také k překonání jakýchkoliv překážek. Jejich silná vůle a odhodlání je mohou dostat daleko, ale musí se také naučit, jak lépe pracovat se svými emocemi a jak lépe zvládat stres.

