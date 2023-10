close info Profimedia

13. 10. 2023

Pracovat pro šéfa s vysokými standardy na pracovišti může být náročné. Takový šéf nebere ne jako odpověď a čeká, že budete dělat to, co on chce. Se kterým nadřízeným byste se raději neměli dostat do křížku? Objevte pět znamení zvěrokruhu, od mírně přísných šéfů až po naprosto suverénní pedanty.

Beran (21.3. - 20.4.) Lidé narození ve znamení Berana jsou přirozenými vůdci. Vynikají v různých výzvách a projevují asertivitu. Když se objeví konflikty, aktivně se snaží najít řešení, které by uspokojilo obě strany. Nebojí se stanovovat vysoká očekávání a požadovat excelentní výsledky. Tento vášnivě odhodlaný Beran bude motivovat svůj tým k dosažení dokonalosti a průměrný výkon pro něj nebude přijatelný. close info Profimedia zoom_in Lidé narození ve znamení Berana jsou přirozenými vůdci. Lev (23.7. - 22.8.) Ze Lvů sebevědomí doslova stříká, mají neskutečné charisma a bývají neustále obklopeni spoustou lidí, které jejich osobnost přitahuje jako magnet. Jejich nakažlivé nadšení motivuje a inspiruje tým, na pracovišti je energie jak v atomové elektrárně. Očekávají tím pádem maximální výkony, umí z vás vydolovat to nejlepší. Lvi mají svou hrdost a silné ego, nebojí se své názory vyjadřovat otevřeně a upřímně, i když to někdy druhou stranu může bolet. Panna (23.8. - 22.9.) Když se řekne detailista, mnoha lidem se automaticky vybaví znamení Panna. Jejich vrozená potřeba a touha po dokonalosti dohání lidi k šílenství. Vše musí být perfektní, pečlivě naplánované a zorganizované. U tohoto šéfa není žádný prostor dělat chyby, očekává od svých podřízených precizní a přesnou práci. Vědí hned, co je potřeba zlepšit, milují napravování nefunkčních procesů a to z nich činí náročné, ale velmi efektivní vůdce. Štír (24.10. - 22.11.) Štíři jsou proslulí svou mimořádnou intuicí. Umí rychle analyzovat situace a díky svému hlubokému pochopení lidské psychologie jsou schopni efektivně řešit konflikty. Šéf Štír bude vždycky bránit svoje lidi, ale na oplátku očekává výsledky, loajalitu a naprostou oddanost. Tito jedinci jsou obvykle velmi intenzivní. Mají tendenci být záhadní a rezervovaní, takže jejich zaměstnanci nebudou vždy vědět, co se v jejich šéfovské mysli děje. Jejich oblíbené heslo je: „Pravidla jsou od toho, aby se dodržovala,“ a očekávají jejich respektování bez kompromisů. close info Profimedia zoom_in Šéfové Štíři mohou být přísní ve vymáhání pravidel. Kozoroh (22.12. - 20.1.) Pro Kozorohy je důležitá disciplína, pravidla a pečlivé plánovaní jejich cílů. Kladou vysoké nároky na sebe, i na své okolí. Často pracují tvrdě a systematicky na plnění svých ambicí. Mají tendenci pravidelně sledovat nejen svůj vlastní pokrok, ale také pokrok ostatních. To jim umožňuje identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení a přizpůsobit svůj plán podle aktuálních potřeb. Dodržují plány a předpisy a hlídají to, aby to dělali i ostatní. Když se Kozoroh rozhodne, bývá obvykle obtížné přesvědčit ho, aby své rozhodnutí změnil. Má tendenci držet se svého stanoviska. Související články close Horoskopy Tohle na vás váš partner přímo nenávidí. Nemůžete za to, je to jeho znamením close Horoskopy Podzim je těžkou zkouškou pro tělo: Který orgán by si teď mělo chránit právě vaše znamení? Zdroje: www.astrotalk.com, www.eastrohelp.com

