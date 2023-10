Podzim s sebou přináší zátěž pro náš organismus. Každé znamení zvěrokruhu by si v tuto dobu mělo chránit jiný orgán nebo část těla. Ty budou právě v tomto období nejvíce oslabeny. Jak je na tom vaše znamení zvěrokruhu?

Beran (21.3. - 20.4.)

Energické Berany příroda obdařila velkou silou a vytrvalostí. Bývají však zbrklí, a proto si často způsobí nejrůznější zranění. Hrozí jim problémy s hlavou, žaludkem a ledvinami. Pokud je nebudou řešit, koledují si o migrény, záněty dutin i chronické zažívací potíže.

close info Profimedia zoom_in Pozor na bolest hlavy.

Býk (21.4. - 21.5.)

Lidé narození ve znamení Býka mívají robustní postavu a výdrž, celkem jim chutná a netrpí na vážné potíže. V dospělosti a s příchodem podzimu mohou přibírat na váze, což ohrožuje srdce. Jejich slabá místa jsou i uši, nos a krk.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci víc mluví, než odpočívají, a tak se u nich mohou objevit úzkosti, neklid a nespavost. Pozor na dýchací potíže a chřipky, Blíženci, na podzim vaše imunita bývá nic moc.

Rak (22.6. - 22.7.)

Zrozenci v Raku se obvykle těší skvělému zdraví, hlavně díky cvičení a zdravému stravování. Bohužel jejich citlivost může spustit spolu se změnou období melancholické stavy, které se mohou změnit až v deprese.

Lev (23.7. - 22.8.)

Většina Lvů má obrovské zásoby energie, ale s příchodem podzimu mohou trpět bolestmi páteře a zad. Tyto bolesti mohou způsobovat i záchvaty vzteku, kterými Lvi občas trpí.

Panna (23.8. - 22.9.)

I když jsou Panny zřejmě nejzdravější ve zvěrokruhu, ani ony se s příchodem podzimu nevyhnou zdravotním potížím. Mohou je sužovat bolesti hlavy a krční páteře. Tito lidé by měli omezit stres, kterému jsou často vystavováni.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Na žaludeční potíže by se měli připravit všichni zrozenci ve Vahách. Touha po rovnováze ve všem, co dělají, je může dostat do stresových situací a ty způsobí potíže se zažíváním. Mohou trpět i bolestmi zad.

close info Profimedia zoom_in Objevit se mohou bolesti zad.

Štír (24.10. - 22.11.)

Vášniví Štíři jsou velmi odolní, i přesto by měli na začátku podzimu zpozornět. Jejich vrozená žárlivost může způsobit potíže se žlučníkem. Hrozí jim i žlučníkové záchvaty.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci si rádi užívají, milují dobré jídlo, na svých cestách stále ochutnávají něco nového. Pozor by si měli dávat na střeva, mohou se dočkat trávicích potíží, například zácpy či průjmu. Překvapit je může i bolest nohou.

close info Profimedia zoom_in Zažívací potíže dokáží pěkně potrápit.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Odolnost Kozorohů vůči nemocem je skvělá, ale mohou s podzimním sychravým počasím trpět bolestmi kloubů, zejména kolen. Pozor by si měli dát také na záchvaty úzkosti a pasivitu.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Lidé narození ve znamení Vodnáře by si měli dát pozor na nemoci urogenitálního traktu. Ženy mohou trpět gynekologickými problémy, muži by pak určitě měli navštívit urologa.

Neměli by podceňovat prevenci.

close info Profimedia zoom_in Ryby by se měly vyhýbat alkoholu.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Citlivé a snivé Ryby budou na podzim trpět srdečními problémy, a to zejména kvůli své sentimentalitě. Tito lidé by si měli dát pozor na nadměrné požitkářství, přílišná konzumace alkoholu rozhodně neprospěje jejich játrům.

Zdroje: www.healthline.com, www.hindustantimes.com