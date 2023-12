S blížícím se koncem roku přichází poslední letošní úplněk. Tato magická noc, kdy Měsíc osvětluje temné nebe, nám poskytne jedinečnou příležitost zpomalit, zhodnotit prožitý rok a věnovat se uzdravování duše. Jak ji využít sílu úplňku k posílení našeho vnitřního klidu a psychické pohody?

Úplněk v Raku bude přesně 27. prosince 2023 v 01:32.

Ať už jste měli rok plný otázek a odpovědí, nedovolte, aby vaše úspěchy nebo neúspěchy definovaly to, jak sebe teď vnímáte. Je to jako když jdete na výstavu, a ne každý obraz vás zaujme. Některým možná ani nerozumíte, ale to neznamená, že nejsou cenné.

V tomto roce, pokud máte pocit, že jste sebe postavili na poslední místo kvůli očekáváním a požadavkům jiných lidí, je čas vytvořit si pevné hranice do nového roku. Protože není nic důležitějšího než mít rád sebe. Abyste mohli lásku rozdávat, musíte mít z čeho brát. Berte z pytle sebelásky.



Tento úplněk vás může podnítit k tomu, abyste ostatním ukázali odpuštění a iniciovali konverzaci, která zahojí otevřené rány. Odpuštění lidem nám může pomoci emocionálně se uzdravit a posunout se od minulých bolestí. Je to jako když vyměníte starý kabát za nový. Starý vás možná chránil před chladem, ale nový vám lépe padne a bude vás hřát ještě lépe.



Zde je několik praktik, které doporučuji o úplňku zkusit.

Lék na životní zvraty

Možná právě teď sedíte a přemýšlíte, jaký byl váš rok. Jaké výzvy jste museli překonat a jakých úspěchů jste dosáhli. Ale pamatujete i na vděčnost?

Podle profesora Roberta A. Emmonse, vděčnost je nejen dobrý lék na duši, ale má také dopady na naše fyzické zdraví. Jeho výzkum ukazuje, že praktikování vděčnosti každý den může snížit krevní tlak a zlepšit imunitní funkce. Proto, začněte si psát, co se vám za posledních 24 hodin povedlo. Udělejte si čas sami pro sebe a zamyslete se, za co jste vděční.

close info Profimedia zoom_in Tento úplněk vás může podnítit k tomu, abyste ostatním ukázali odpuštění a iniciovali konverzaci, která zahojí otevřené rány.

Cesta ke kořenům: Jak ctění příběhů předků utváří náš život

Příběhy našich předků nás učí cenným lekcím. Ukazují nám, jak se naši předkové vypořádali s obtížemi, jak bojovali za své ideály a jak nalezli smysl v těch nejtěžších chvílích. Tyto příběhy nás posilují a dávají nám naději, že i my můžeme překonat jakékoliv obtíže na naší cestě.



Sedněte si při svitu měsíce a sdílejte vaše rodinné poklady.

Skrytá síla odpuštění

Když zadržujeme hněv, zášť a další negativní emoce vůči druhým, je to jako kdybychom měli v ruce třísku. Může to vést ke stresu, úzkosti nebo dokonce k fyzickým zdravotním problémům. Odpuštění je proces, kdy tu třísku vytahujeme. Pomáhá nám uvolnit tyto negativní emoce a umožnit nám cítit se více v klidu. Je to cesta, kterou nám ukazuje Úplněk v Raku.



Úplněk v Raku je jako zrcadlo, odraz našich nejhlubších pocitů a potřeb, které se objevují na povrchu jako bubliny vzpomínek. Je to doba, kdy se můžeme cítit více spojeni se svými emocemi a naším vnitřním dítětem. Je to čas, kdy se můžeme vrátit do svého nitra, do svého domova a objevit tam skryté poklady citlivosti a lásky k sobě i k ostatním.

Kouzlo k uzavření roku

Rok se blíží ke konci a s ním se objevuje příležitost se zastavit, ohlédnout se za minulými měsíci a připravit se na nový začátek. Ať máte za sebou jakýkoliv rok, je důležité ho řádně uzavřít. Jak to udělat? Pomocí spalovacího rituálu, který vám umožní uvolnit negativní pocity a přivolat vaše srdcové touhy.



K rituálu potřebujete jen několik věcí: bílou svíčku, kadidlo na pročištění prostoru a papír. Nejdříve zapalte svíčku a kadidlo. Svíčka symbolizuje světlo, které nám ukazuje cestu vpřed, zatímco vůně kadidla pročišťuje prostor a přináší klid do našich myslí.



Na každý papír si napište jednu věc, kterou chcete poslat pryč nebo uvolnit. Může to být strach, nejistota, vztek, stará láska nebo jakákoliv jiná věc, která vám brání jít vpřed. Pokud řešíte práci, napište si konkrétní věci, které v práci hledáte. Chcete víc kreativity? Lepší tým? Vyšší plat? Napište to.



Až vše sepíšete, vyslovte každý záměr nahlas a papír spalte. Sledujte, jak spálené kousky odplouvají do vzduchu a s nimi i vaše staré pocity a obavy. Je to jako kouzlo, které vaše staré já mění v prach a dává vám možnost začít znovu.

