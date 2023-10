„Je chytrý jako rádio,“ bývá naše oblíbená věta. Lichotka to ale pokaždé není, protože jsou situace, kdy na všechno nepotřebujeme slyšet odpověď. Dobrá rada je jedna věc, ale někdy si na řešení prostě chceme přijít sami. Tady je pět znamení zvěrokruhu chytrých až na půdu.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou často považováni za jedno z nejinteligentnějších znamení zvěrokruhu. Mohou být velmi hbití v diskuzích a často mají rychlé a bystré odpovědi. Jejich nadšení pro sdílení informací může některé lidi iritovat. Pokud chcete vymyslet inovativní řešení nebo nový pohled na problém, jděte k nim pro radu, protože tito jedinci myslí mimo rámec. Je pravda, že lidé narození ve znamení Blíženců mají energie na rozdávání. Jejich temperament je často hravý, komunikativní a zábavný, což může být pro některé lidi velmi přitažlivé. Nicméně je také pravda, že jejich neustálý apetit po zábavě a aktivitách může být vyčerpávající pro ty, kteří jsou více zklidnění nebo potřebují čas na odpočinek.

close info Profimedia zoom_in Nadšení Blíženců pro sdílení informací lidi irituje.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak je jedno z vodních znamení zvěrokruhu a je spojováno s emocionální a citlivou povahou. Lidé narození ve znamení Raka mohou být velmi přilnaví a emocionálně zranitelní. Někdy je otravné, jak touží po ujištění a pozornosti od svých blízkých. V blízkosti těchto lidí se můžete cítit jako na horské dráze, jejich nálada se mění o sto šest. Protože se stále bojí o zdraví svých blízkých a svoje, neustále posloucháte, na co si máte dát pozor. My nepotřebujeme stále slyšet: „Teple se obleč.“

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny vynikají svou kritičností a jsou velmi inteligentní. Umí najít jádro problému okamžitě a mají hned řešení. Jejich zaměření na detail je vyšperkováno do dokonalosti a jejich perfekcionismus je pro okolí někdy náročný. Mají pocit, že je jejich posláním napravovat problémy a radit, ale panebože, dejte nám někdy oddech a prostor si na věci přijít sami.

Štír (24.10. - 22.11.)

Proč se Štíři ocitli mezi přechytralými znameními zvěrokruhu? Důvod je prostý. Štíří intuice je až magická, umí vydedukovat řešení na složitou hádanku během vteřiny. Umí se vcítit do ostatních, vnímají jejich emoce a čtou v nich jako v knize. Jsou to takoví odhodlaní detektivové, kteří na všechno přijdou. Mají pocit, že to dělají pro vaši ochranu, ale někdy je toho trochu moc.

close info Profimedia zoom_in Ochranářská povaha Štírů je někdy trochu moc.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci jsou často spojováni s dobrodružstvím, touhou po vědění a širokým chápáním světa. Neustálé hledání nových informací a zážitků je u nich typické. Dokážou si propojit nepropojitelné, rychle se učí a chápou větší souvislosti. Jsou obvykle dobří v komunikaci a vyjádření svých myšlenek, což jim pomáhá sdílet své poznatky a nápady s ostatními. Střelci, nechte si je ale někdy jen pro sebe.

Zdroj: www.bestlifeonline.com, www.astrotalk.com