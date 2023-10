Představte si poklidný rybník. Na první pohled vypadá idylicky a pokojně. Ale pod hladinou se odehrává divoký boj o přežití. Něco podobného se děje v astrologickém světě, kde některá znamení dokážou mistrně skrývat své skutečné pocity. Kdo jsou mistři přetvářky?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou často vnímáni jako tajuplní jedinci, kteří skrývají své pocity a myšlenky za zdánlivě neproniknutelnou maskou. Jejich schopnost ovládat, co a jak sdělují, může vést k dojmu, že jsou tajemní a nedůvěryhodní. Mistrně pracují se silou ticha. I když nemluví, ostatní mají pocit, že ví, co mají na jazyku. To vede často k situacím, že ostatní lidé jsou zmatení, protože neví, kdo z těch dvojčat před nimi stojí.

Lev (23.7. - 22.8.)

Hrdí Lvi často skrývají své skutečné pocity nebo osobnost za zdánlivě sebevědomou nebo pozérskou fasádou. Největší pokrytectví a přetvářka se u nich projevuje tehdy, když všem říkají, jak je potřebují a že si jich váží, a přitom si o nich myslí to nejhorší. Nejčastěji je to proto, že jim ten dotyčný neprojevil dost respektu nebo neudělal doslova, co Lev chtěl.

Zamyšlení nad tím, kolik pozornosti vyžadují a jak málo jí dávají by Lvům celkově v komunikaci s lidmi pomohlo.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy jsou nevinnost sama, ironicky řečeno. Protože jsou váhy váhavé, sází na výraz „nemám ponětí, o čem mluvíš“ v obličeji všechny karty. Jejich pokrytectví a přetvářka tak dosahují vrcholu, protože vědí, že ostatní říkají pravdu a oni dělají nevědomé. Váhy se snaží vyhýbat konfliktům a hledat kompromisy, aby udržely mír a harmonii ve svém okolí. Lidé se tak díky nim cítí dobře, než pochopí, jak šeredně se v nich mýlili.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štír nedává nikomu vědět, co skrývá. Ale skrývá. Vždycky něco. Hlavně tedy pocity a emoce. Tito jedinci by nemohli hrát poker, protože na celém jejich obličeji poznáte, co si myslí. V rámci ochranného reflexu, aby jim někdo neublížil, se někdy raději chovají bezcitně. Uštědří lidem takzvaný „štíří bodanec“. A ten umí být bolestivý a jedovatý. Jejich intenzivní a tajuplná aura přitahuje lidi jako magnet. U Štírů často nevíte, na čem jste, opatrně s nimi.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři, tito mistři přetvářky, jsou v horoskopu notoricky známí pro svou schopnost maskovat své skutečné pocity. Vodnář se jimi nehodlá vůbec zabývat. Ani svými, ani pocity někoho jiného. Nemluví o tomto tématu a tajně doufají, že ostatní poznají, jak se cítí díky jejich chování. Zatímco většina z nás se snaží být otevřená a upřímná, Vodnáři si cení svého soukromí a ochrany svých emocí nad vše. Je to pro ně klíčová obranná strategie, která je chrání před zraněním.

