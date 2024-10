Stojíte v hloučku nových lidí, s každým si podáte ruku, slyšíte jejich jména, ale po chvilce víte, že si pamatujete jen některá. Zatímco obličej vám zůstal v paměti, jména se vykouřila z hlavy. Naše paměť není vždy spolehlivá a existuje několik důvodů, proč jména hned zapomeneme.

Zapomenout jméno někoho, koho právě potkáme, je běžné a je za tím několik důvodů. Jména často vnímáme jako pouhé nálepky, které nejsou propojeny s ničím konkrétním, a proto je mozek nevnímá jako důležité. Při seznámení se soustředíme na vzhled, chování nebo to, co druhý říká, a jméno mezi těmito podněty snadno zanikne.

Moc informací

Když se s někým novým seznamujeme, probíhá kolem nás spousta věcí. Vnímáme výraz tváře, hlas, pohyby rukou, možná dokonce analyzujeme, zda je nám ten člověk sympatický nebo ne. Všechny tyto vjemy a myšlenky najednou zaplní mozek a jméno se mezi nimi snadno ztratí. Mozek takovou situaci řeší tak, že prioritizuje informace, které vnímá jako důležitější, a jméno se tím pádem stává něčím, co odsune na vedlejší kolej.

Stres nás ovlivňuje

Při seznamování, zvláště v cizím prostředí nebo při důležité schůzce, se naše tělo dostane do lehkého stresu, který narušuje schopnost soustředit se. Mozek se víc soustředí na to, jak působíme na druhé, než na to, co si máme zapamatovat. Takže, i když jméno slyšíme, naše pozornost je zaměřená na něco jiného, a jméno se snadno ztratí.

Obličej se pamatujeme snáz

Mozek má schopnost pamatovat si obličeje mnohem lépe než jména. Výzkumy ukazují, že lidský mozek je přímo nastaven na rozpoznávání tváří. Tuto schopnost jsme si vyvinuli v průběhu evoluce, protože nám pomáhala přežít a rozpoznávat ostatní. Když tedy někoho potkáte, obličej si pravděpodobně zapamatujete snadno, protože mozek se na tyto informace přirozeně zaměřuje.

Jak si jméno zapamatovat?

Pokud se tedy chcete jména lidí opravdu naučit, je potřeba k tomu přistupovat aktivně. Jedním z nejefektivnějších triků je opakovat jméno hned po seznámení. Když vám někdo řekne své jméno, zkuste ho okamžitě zopakovat, například: „Těší mě, Honzo.“ Tím si mozek začne jméno spojovat s osobou a zvýší šanci, že si ho zapamatuje.

Dalším účinným způsobem je vytvořit si vizuální asociaci. Představte si třeba Honzu, jak drží velkého psa. Pokud máte rádi rýmovačky, zarýmujte si v hlavě například „Petr jako metr“ nebo spojte jméno s něčím na daném člověku, třeba „Katka s červeným šátkem.“ Tato technika dává jménu kontext.

Zároveň je dobré se při seznámení vědomě soustředit. Místo abyste přemýšleli nad tím, jak vypadáte nebo jak na druhé působíte, zkuste svou pozornost zaměřit na jméno. Věnujte chvíli tomu, abyste si ho v duchu několikrát zopakovali, a hledejte způsob, jak si ho spojit s tím, co vám člověk o sobě řekl nebo jak vypadá.

