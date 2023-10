Do stejné vody dvakrát nevstoupíš. Slepovaný talíř stejně nedrží. Tyto věty slýcháme od kamarádek. Proč jsou některé ženy stále stejně důvěřivé a vybírají si dokola ty samé manipulátory? Jestli už nechcete mít zlomené srdce, musíte se v něčem změnit. Kdo a v čem?

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženy narozené v Beranu spěchají rychle do vztahu, aniž by dostatečně přemýšlely nebo se seznámily s druhou osobou. To může vést k tomu, že přehlédnou důležité varovné signály nebo nepostřehnou nedostatky ve vztahu, což je problém.



Vášnivá víra v lásku je obdivuhodná, ale velmi snadno zneužitelná. Postavte nejdřív pevné základy vztahu, ponaučte se z minulých chyb a neopakujte je.

close info Profimedia zoom_in Ženy narozené v Beranu spěchají rychle do vztahu, aniž by dostatečně přemýšlely nebo se seznámily s druhou osobou.

Rak (22.6. - 22.7.)

Ženy Račice jsou magnet na toxické vztahy. Jejich silná potřeba pečovat o druhé a touha po rodině přitahuje muže, kteří předstírají zranitelnost a potřebu péče.

Tyto citlivé ženy tak touží po hlubokém vztahu, že nevidí manipulativní taktiky svých partnerů. Otevřená a upřímná komunikace s partnerem je klíčem k řešení problémů spojených s přecitlivělostí. Řekněte svému partnerovi, jak se cítíte a proč se tak cítíte. Pokuste se společně najít způsoby, jak lépe komunikovat a reagovat na citlivá témata.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Laskavé Váhy touží po míru a rovnováze ve vztahu. Nechtějí řešit žádné konflikty a proto je pro ně snazší přijímat řešení svého partnera a zapomínat tak na svoje vlastní potřeby.

I když je rozhodování někdy těžké, je dobré si čas od času dát na misky vah „pro a proti“, kdy je nám v konkrétních situacích dobře a kdy není a to pojmenovat a říct nahlas.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ženy Střelkyně jsou nenapravitelné optimistky. Mají tendenci vidět svět jako místo plné možností a dobrodružství. Je potom snadné nechat se svést nepředvídatelným a nedostupným partnerem, který má nekalé plány.

Jejich optimistický pohled na život jim často brání vidět skutečné úmysly mužů, což pak snadno vede ke zlomenému srdci.

Buďte větší realistky, přemýšlejte o tom, jak byste mohly reagovat na nejhorší možný scénář a jak byste se mohly připravit na nepříjemné situace.

close info Profimedia zoom_in Optimistický pohled na život Střelkyň často brání vidět skutečné úmysly mužů.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Beznadějně romantické Ryby propadnou kouzlu kdejakého podvodníka. Jejich touha vidět v každém to dobré způsobuje, že zapomínají kriticky myslet a věří, že všichni jsou v jádru dobří lidé. Dávají tak až moc ochotě druhým druhou šanci, protože věří, že je možné nevhodné chování jejich partnera změnit.

Díky tomuto romantickému pohledu na svět mohou Ryby vidět potenciál pro transformaci i u těch, kdo se možná nikdy nezmění. Tato rozostřená realita může způsobit, že investují čas a energii do nevhodných vztahů.

Zdroj: www.yahoo.com, www.astrotalk.com