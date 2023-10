close info Profimedia

10. 10. 2023

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Nebo odlož to, co počká, do zítřka? Někdo má rád čistý stůl, někdo raději pracuje pod tlakem. Při častém odkládání věcí hrozí, že se z vás stane chronický prokrastinátor. Jakým znamením jsou tyto sklony k otálení blízké?

Beran (21.3. - 20.4.) Berani oplývají nesmírným množstvím energie, nemají rádi stereotyp a občas jednají impulzivně. Protože preferují činnosti, které jim okamžitě přinášejí uspokojení nebo vzrušení, mají tendence nezajímavé úkoly nebo důležité povinnosti posouvat na později.



Jedinci v tomto znamení jsou obvykle netrpěliví a touží po okamžitých výsledcích. Dlouhodobé úkoly jim mohou připadat obtížné, což může vést k tomu, že budou odkládat současné úkoly ve prospěch snadných projektů a nových zážitků.



Jako motivace k práci jim může sloužit systém odměn, kdy si mohou dopřát něco příjemného po dokončení obtížného úkolu. close info Profimedia zoom_in Dlouhodobé úkoly připadají Beranům obtížné, což vede k tomu, že je odkládají. Býk (21.4. - 21.5.) Typičtí Býci mají rádi své pohodlíčko a zavedenou rutinu, a tak není divu, že otálejí s úkoly, kterém jim narušují jejich komfort nebo vyžadují změnu v jejich běžném způsobu života.



Opravdu neradi spěchají, přijít pozdě úplně nepovažují za zločin. Mají tendenci být opatrní a pečliví při rozhodování. Když se setkají s úkolem, který je podle nich obtížný nebo vyžaduje riziko, mohou váhat a odkládají kroky, které jsou třeba udělat.



Pokud úkol není spojen s okamžitým pohodlím nebo nenabízí okamžitou odměnu, může být pro jedince Býka obtížné najít motivaci k jeho provedení, což může vést k prokrastinaci. Lev (23.7. - 22.8.) Lev se chová jako král, potřebuje zářit a být centrem pozornosti. Úkoly, které se zdají být málo atraktivní a nedostane se jim pak obdivu za jejich splnění, odkládá na neurčito.



Bude raději hledat více vzrušující a povzbudivé činnosti, které zvýší jeho ego. Jeho hrdost mu brání říct si o pomoc, což vede často k přetížení a odkládání náročných úkolů.



Požádat o pomoc neznamená, že je Lev slabý nebo neschopný. Je to ukázka zralosti a schopnosti rozpoznat, kdy je spolupráce s ostatními prospěšná. Váhy (23.9. - 23.10.) Váhy mohou být nerozhodné a než se k něčemu odhodlají, potřebují více času na vážení různých možností. Tato nerozhodnost může vést k odkládání důležitých úkolů, protože se bojí, že udělají špatnou volbu.



Jedinci narození ve znamení Vah mají obvykle sklony k vyhýbání se nepříjemným konfliktům a často upřednostňují potřeby druhých před svými vlastními. Bojí se, že by jejich rozhodnutí ostatní mohlo rozčílit a oni se neradi pouští do nepříjemných diskusí. Následky tohoto strachu vedou k tomu, že Váhy se už ani nesnaží najít kompromisy, které by jim umožnily plnit jejich povinnosti, a raději danou aktivitu ani neudělají. close info Profimedia zoom_in Váhy se bojí, že by jejich rozhodnutí ostatní mohlo rozčílit. Ryby (21.2. - 20.3.) Jestli se nějaké znamení zvěrokruhu má vrátit nohama na zem, jsou to Ryby. Jejich snění s otevřenýma očima má za následek, že se ztrácejí ve svých vlastních myšlenkách a jejich schopnost udržet kontakt s realitou a plněním povinností značně kolísá.



Ryby se hůř soustředí, snad se nechají rozptýlit, což má za následek, že ani neví, jak mají s daným úkolem začít.



