Lhaní má různé podoby, od drobných nepravd až po rozsáhlé manipulace. Je to nejen o tom, co říkáme, ale také o tom, co zamlčujeme. Lžeme, abychom se chránili nebo někoho zranili? Lžeme, abychom se vyhnuli pravdě nebo ji překroutili, jak se nám hodí? Lhaní je komplexní umění. Kdo ho ovládá nejlépe?

Blíženci (22.5. - 21.6.) Blíženci jsou známí svou dvojí povahou, která jim umožňuje zvládat umění lhaní s neuvěřitelnou lehkostí. Jejich vzpomínky na skutečné události jsou často zkreslené, obalené do halucinační mlhy, která se stává skutečností. Blíženci lžou tak často, že sami začínají věřit svým lžím. close info Profimedia zoom_in Blíženci lžou tak často, že sami začínají věřit svým lžím. Štír (24.10. - 22.11.) Druhé místo na našem seznamu zaujímá Štír. Štíři jsou praví mistři manipulace. Jejich schopnost lhát pramení z hluboké neschopnosti důvěřovat. Své lži využívají jako zbraň, kterou hbitě obrací proti svým protivníkům. Štíři vědí, jak vytvořit komplexní síť lží, která žalobce nejen zmate, ale také zpochybní vlastní realitu. close info Profimedia zoom_in Štíři své lži využívají jako zbraň. Kozoroh (22.12. - 20.1.) Na třetím místě jsou Kozorozi. Jsou známí svou pracovitostí a ambicemi. Mají smysl pro detail, jsou vytrvalí a systematicky usilují o dosažení svých cílů. Jejich lži jsou tedy často chápány jako strategické tahy na šachovnici kariéry. Jsou to mistři v promyšleném a cíleném lhaní. Nejsou to nutně manipulativní lháři, jak jsou často popisováni. Jsou to spíše stratégové, kteří si uvědomují, že pravda je někdy relativní a že lež může být jak kladivem, tak hřebíkem v rukou kutila. Lžeme, protože se bojíme pravdy. Lžeme, protože nechceme zranit. Lžeme, protože chceme manipulovat. Lžeme, protože si chceme udržet svůj svět v rovnováze. Lhaní je umění, které ovládáme všichni. Lhaní je součástí našeho života.



V závěru bych vám ráda připomněla jednu myšlenku. I když je lhaní komplexní umění, je důležité si uvědomit, že pravda je vždy silnější. Pravda je jako slunce, které roztává ledové krystaly na okenní tabuli. Pravda je jako teplo krbu, které nás hřeje v chladných zimních dnech. Pravda je tím, co nás udržuje při životě.

