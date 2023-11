Vánoce jsou časem lásky, radosti a poklidu. Většinou. Pro někoho však může být letošní vánoční období plné nepředvídaných roztržek a konfliktů. Kdo se zapomněl naladit na ducha Vánoc a pod stromečkem mu zbydou akorát tak oči pro pláč?

Beran (21. 3.–20. 4.)

Berani, i když je vaše nevyčerpatelná energie a odhodlání obdivuhodné, prosinec vás uvede do stavu nejistoty. Budete se potýkat s problémy, které jste ještě nezažili. Ale není třeba se bát, je to jen zkouška vašeho charakteru a odhodlání. Je jasné, že jste od Vánoc letos čekali něco jiného, ale neztrácejte naději. Je to jen fáze, kterou musíte překonat. A kdo ví, možná že tyto Vánoce budou tím nezbytným impulsem, který vás posune dál, do nového roku plného úspěchů a radosti.

close info Profimedia zoom_in Berani, prosinec vás uvede do stavu nejistoty.

Rak (22. 6.–22. 7.)

Raci, vaše citlivá povaha bude tento měsíc na vrcholu. Můžete očekávat výkyvy nálad a citové bouře, které vám mohou ztížit vánoční svátky. Ale je to vaše silná stránka, která vás vede skrze tyto těžké časy. Vaše citlivost, tolikrát odsuzovaná a kritizovaná, může být vaší záchrannou vestou. Jak? Jednoduše tím, že ji přijmete a naučíte se s ní pracovat. Když cítíte, že se něco děje, nenechte to jen tak. Ptejte se, proč se cítíte tak, jak se cítíte. A pak jednejte.

Váhy (23. 9.–23. 10.)

Váhy, známe vás jako harmonické bytosti, které mají vyváženost v krvi, ale tento měsíc bude zkouškou vašich hodnot a vaší statečnosti. Vaše rovnováha bude narušena a budete se muset vypořádat se všemi nesrovnalostmi, které vám přijdou do cesty. Máte sílu to překonat a vrátit zpět svůj balanc. Upusťte trochu stresu, který vás začíná zmáhat. Zapomeňte v prosinci na přesčasy a myslete na čas, který strávíte s blízkými.

close info Profimedia zoom_in Váhy, upusťte trochu stresu, který vás začíná zmáhat.

Štír (24. 10.–22. 11.)

Štíři, vaše vášeň a intenzita budou tento měsíc na vrcholu. Můžete očekávat nepředvídatelné situace, které se mohou zdát nespravedlivé. Vyhněte se konfliktům a nenechte se strhnout svými emocemi. To, co vás čeká v práci, nemusí být to, co jste čekali nebo chtěli. Možná to bude zpočátku připomínat pád bez padáku, ale věřte, že i toto má svůj smysl. Obrňte se, připravte se a nebojte, po každé bouřce vyjde slunce.

Zdroj: prozeny.cz