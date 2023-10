Každé znamení zvěrokruhu má jinou povahu. Těmto byla nadělena nezkrotná osobnost, se kterou se občas nedá vydržet. A žít s nimi pod jednou střechou je pouze pro lidi se svatozáří. O která ženská znamení zvěrokruhu se jedná?

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ambiciózní, silné ženy. Takové je znamení Kozoroha. Když jde o seberealizaci a peníze, těmto ženám se nesmí absolutně nic připlést do cesty. Vše musí vycházet přesně podle pečlivě vypracovaného plánu. Jakmile je něco jen trochu jinak, svrhne se lavina pesimismu a nepříjemností. Tichá domácnost, nesplnitelné požadavky a podrážděnost jsou zbraně, kterými umí Kozorožky skvěle manipulovat. Pokud není po jejich, není s nimi k vydržení. Každý den vám dokáží řádně osolit a umí u toho být velmi tvrdé. Tuto negativní vánici musíte v tichosti překonat a snažit se na sebe neupozorňovat, jinak vám tyto ženy udělají z následujících dnů hotové peklo, než se opět uklidní.

close info Profimedia zoom_in Tichá domácnost je slavnou zbraní těchto žen.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny prahnou po permanentní dokonalosti. Na tom, že jsou perfekcionistky nic špatného není, problém ovšem nastává, když jsou náladové. Stačí maličkost, třeba vzbuzení se minutu před zazvoněním budíku a mají zkažený celý den. A dají to pořádně najevo. Neberou si servítky, pěkně zostra si vychutnají, když uděláte něco špatně, ať už sebemenší chybičku, a ony si budou moci vybít svou agresi na vás. Zkrátka, když má žena ve znamení Panny špatný den, ví se o tom široko daleko. A vydržet s nimi chce někdy zlatou trpělivost.

Býk (21.4. - 21.5.)

Znamení, které vždy stojí nohama pevně na zemi, vám také dokáže pěkně opepřit den. Negativní vlastnost Býků je jednoznačně tvrdohlavost. Tyto ženy si stojí za svým a nechtějí si připustit, že by mohl mít pravdu nikdo jiný. Proto pokud s nimi chcete vydržet, řiďte se zlatým pravidlem - mluviti stříbro, mlčeti zlato. Jakmile s nimi vstoupíte do hádky, je zle. Nezáleží, kolik pádných argumentů přednesete, Býk bude mít vždycky nějaké vysvětlení, proč je váš názor špatně. A ještě k tomu přihodí peprnou osobní poznámku.

close info Profimedia zoom_in Býci se vás i přes sebepádnější argumenty pokusí nabrat na rohy.

Rak (22.6. - 22.7.)

Ženy ve znamení raka jsou velice citlivé a vše si berou osobně. Ke změně nálady jim stačí velice málo a lehce sklouznou k pesimismu. V jejich negativních obdobích se stáhnou do sebe, přestávají komunikovat a vše v sobě dusí. Ale vše, co se dusí uvnitř jednou musí také ven. U žen ve znamení Raka se to projeví výbuchem emocí, kdy ze sebe vychrlí veškerou negativitu a podrážděnost, která se v nich během jejich introvertního, smutného období usadila. Tyto výlevy, které často překračují hranici a jsou plné osobních útoků, vydrží opravdu jen málokdo.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou velice vášnivé a citlivé znamení. Fungují jako lidský detektor lži a nedokážou vystát podvody a neloajální lidi ve svém okolí. Potřebují na všechno znát odpověď, a pokud jim ji nechcete dát, začnou vás podezírat, že něco tajíte. To se potom Štír promění v nepřítele a věřte, že ti si křivdy a zášť berou do hrobu. Nikdy nezapomínají a jakmile zjistí, že máte tajemství, ať už se jich to týká, nebo ne, potřebují vše vypátrat a nedají vám pokoj.