close info Jan Novák / Pixabay.com a archiv Olgy Krumlovské

Jan Novák 4. 5. 2024 clock 2 minuty

Rozhodnout se správně, do jaké práce se pustit na pozemku, může mít zásadní vliv na vaše zahradní úspěchy. Není proto od věci zeptat se tak trochu vyšší moci, co je nejvhodnější z pohledu přírody. Podle uznávané astroložky Olgy Krumlovské byste se tento víkend měli pustit hned do několika zahradních prací, kterým hvězdy obzvlášť přejí.

Vliv na zahradní činnost bude mít v následujícím týdnu jak Slunce, tak Měsíc, a proto byste se v blízkých dnech neměli bránit nějakým novinkám, které jste ještě nezkoušeli. Budujte skalky a sázejte, radí astroložka „Týden ovládne moc pěkné novoluní, kdy se bude nejen Slunce, ale i Měsíc nacházet uprostřed znamení Býka,“ vysvětlila pro Receptář renomovaná astroložka Olga Krumlovská. „Ve skvělých aspektech na další planety, zejména na Jupiter a Venuši, podporuje rozsáhlé změny a novinky, nebojte se proto experimentovat. Vaše aktivity budou korunovány úspěchem.“ close info Stanley Dullea / Shutterstock zoom_in Trávník můžete nahradit květinovým záhonem, štěrkovou nebo skalkovou zahradou, nebo záhony pro opylovače. Tak ušetříte mnoho času a vody. Odbornice na pohyb hvězd doporučuje hned několik věcí, do kterých se můžete pustit ideálně už teď o víkendu. „Zkuste si vybudovat třeba originální skalku, zlepšit své jezírko nebo zasadit nějakou více exotickou novinku ve skleníku,“ radí. Současné nastavení Měsíce a Slunce přeje i pěstovaní několika oblíbených odrůd zeleniny. „Novoluní a dny kolem něj jsou zvlášť nakloněny sázení,“ prozradila Krumlovská. „Dařit se bude zejména okurkám a salátům, které by vám měly udělat svou sklizní letos velkou radost.“ Měsíc v Býku v blízkosti Venuše přeje dekoracím close info Pelargonium for Europe zoom_in Voňavá dekorace ze starého závěsného lustru, u něhož chyběly svíčky. nahraďte je ptačí budkou a květináči s pelargoniemi. Nemusíte ale zůsta jen u salátu a okurek. „Pokud chcete mít na zahradě čekanku, je na její setí tento týden přímo ideální. Měsíc v Býku, vzhledem k tomu, že je v jeho blízkosti i Venuše jako symbol krásy, bude nakloněný také veškeré práci na dekoracích, které učiní vaši zahrádku krásnější,“ dodala astroložka. Není tak na co čekat. Když už víte, pro které práce je následující týden nejvhodnější, můžete se směle pustit do toho. Výsledky, které naše doporučení přinesou, vás dozajista mile překvapí.

