Někteří muži jsou zkrátka neodolatelní. Ať už povahou, vzhledem, anebo kombinací obojího. Na mužský šarm má však značný dopad jejich znamení a charakter, který jim byl dán do vínku hvězdami už při jejich narození. Máte doma jednoho z pěti nejpřitažlivějších zástupců horoskopu?

Lev (23.7. – 22.8.)

Silní, statní, neodolatelní Lvi, jsou zkrátka a dobře stvořeni pro to, aby byli obklopeni ženami. Jejich přirozená autorita a síla vůdcovství působí až magneticky a málokterá této energii dokáže odolat. Vždy musí být středem pozornosti a sebevědomí z nich přímo srčí. Lvi totiž moc dobře vědí, že jsou pohlední a umí to, jak se říká, prodat. Kromě toho mají asi nejkrásnější úsměv z celého zvěrokruhu. Stačí jediný pohled, jediný úsměv a i ženy se zkamenělým srdcem se rozplynou.

Střelec (23.11. – 21.12.)

Střelci jsou odvázaní, svobodní a otevření všelijakému dobrodružství. Právě vyprávění o jejich dobrodružstvích a jejich až dětské nadšení má určité kouzlo, kterému propadne skoro každá žena. Pokud vyhledáváte nějaké povyražení do života, muži ve znamení Střelce jsou na to jako dělaní.

Kromě skvělých historek a života plného adrenalinu velmi pečují o svůj vzhled a jsou neskonale přitažliví. Z jejich očí plane lehkomyslná a chlapecká energie, která jejich vzhledu dodává svěžest a dostane každou dámu do kolen.

Muži Střelci mají v očích až dětinské nadšení a hravost, která ženy velmi přitahuje.

Štír (24.10. – 22.11.)

Muži ve znamení Štíra jsou snad nejsvůdnější z celého horoskopu. Jejich vášnivá, lehce temná energie jim dodává na mysterióznosti. Kromě toho jsou velice ohleduplní a k ženám se chovají jako praví gentlemani. U Štírů si můžete být jisti, že když vám vezmou na rande, budete pro ně jediná osoba v místnosti. Nebudou se otáčet za jinými, nebudou flirtovat se servírkou, budou mít oči jen pro vás. A díky jejich neuvěřitelně podmanivému šarmu, budete mít zas vy oči jen pro ně.

Muži ve znamení Štíra mají neuvěřitelné charisma a dokáží dostat do kolen téměř každou ženu.

Ryby (21.2. – 20.3.)

Muži narozeni v Rybách jsou velice citliví, řeknou vám vše, co mají na srdci, nikdy vám nebudou lhát. Mají neuvěřitelnou empatii a vždy, když budete mít problém, budou vám naslouchat. Právě proto jsou muži ve znamení Ryb tak oblíbení, budou vám dělat terapeuta zdarma a budou ho dělat s láskou. Krom toho snad každou ženu dostane jejich něžná povaha a smysl pro romantiku.

Kozoroh (22.12. – 20.1.)

Muži ve znamení Kozoroha jsou nesmírně atraktivní. Toto znamení je velmi ambiciózní, ví, co chce a nenechá se ničím zastavit. Právě v nedostupnosti spočívá jejich neodolatelné kouzlo. Zakázané ovoce zkrátka chutná nejlépe. Kozorozi jsou mysteriózní, nikdy u nich nemůžete mít stoprocentní jistotu, na čem jste.

Krom toho jsou to skvělí vůdci a přirozená autorita je neskutečné přitažlivá. Překypují sebevědomím. O své atraktivitě moc dobře vědí a umí si vychutnat, když je ženy obletují. Obvykle to ale nedávají najevo a moc nevychází do společnosti. Jejich skutečná milenka je totiž práce.

Zdroje: www.instanews.it, www.idnes.cz