Znáte ten moment, kdy se otevřou dveře a ve vašem bytě stojí člověk, který je ten poslední, koho byste chtěli vidět? Není to příjemné, že? Co když existují znamení zvěrokruhu, která vám radost a smích jako návštěva nepřinesou. Na jaká znamení byste si měli dávat pozor, pokud si je zvete domů?

Beran (21.3. - 20.4.)

Tito lidé jsou plní energie a neustálé touhy po dobrodružství. Jejich způsoby se mohou zdát na první pohled vytříbené, ale za tou fasádou se skrývá něco, co by vás mohlo dostat do nepříjemné situace. Berani jsou experti v dotazování a nikdy nevíte, kdy přijde otázka, která vás dostane do kolen. Navíc mají rádi hry, které mohou vyústit do situace, ve které se necítíte dobře.

Berani jsou experti v dotazování a nikdy nevíte, kdy přijde otázka, která vás dostane do kolen.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou známí svou zvídavostí a rádi prozkoumají každý kout vašeho domova. To může vést k nepříjemným chvilkám, když začnou prozkoumávat vaše osobní věci. Blíženci rádi sdílejí informace, a tak byste měli být opatrní, jestli se u vás doma něco náhodou neztratí.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou vynikající v odhalování tajemství a často využívají svou intuici k tomu, aby se dostali k informacím, které byste raději nechali spát. Může se jednat o cokoliv – od vašich osobních předmětů až po vaše nejtajnější myšlenky. Štíři jsou vytrvalí a nevzdají se snadno, takže buďte opatrní.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby v sobě mají určitou dávku zvědavosti, která je nutí k tomu, aby se dozvěděly co nejvíce o svém okolí. Nejenže rády pozorují, co se děje kolem, ale také se snaží pochopit to, co vidí. A to včetně vás. Možná jste si toho nikdy nevšimli, ale Ryby jsou schopné hrát různé role. Můžou se přetvařovat nebo dokonce napodobovat chování ostatních. Všechno to dělají proto, aby získaly co nejvíce informací.

Zdroj: actualno.com