Zůstali jste sami a je vám přes padesát? Nebo jste ještě nenašli spřízněnou duši a životního partnera? Nezoufejte. I v tomto věku můžete najít svou druhou polovičku. Zkuste najít partnera pomocí horoskopu. Které znamení zvěrokruhu k sobě po padesátce patří?

Beran a Váhy

V mladém věku si Beran hledá protějšek, který má rád dobrodružství a žije spontánní život, takže se po jeho boku objevují lidé s energií Střelce nebo lidé narození ve znamení Blíženců. Postupem let však lidé zrození v Beranu touží po stabilitě a perspektivě. Beranův ideální protějšek po padesátce jsou Váhy, které jsou společenské, zábavné, ale hledají v životě harmonii a rovnováhu.

Beran touží po stabilitě a rovnováze. Ty mu poskytnou Váhy.

Býk a Kozoroh

Co spojuje lidi ve znamení Býka a Kozoroha? Oba v pokročilém věku hledají stabilitu, klidné a dobré zázemí, jistotu. Oba dva dokáží tvrdě pracovat, aby si zajistili pohodlnou budoucnost. Kozoroh je rád připoután na jednom místě a Býk nesnáší změny. Tato dvě znamení zvěrokruhu si po padesátce budou výjimečně rozumět.

Štír a Rak

Možná byste to do nich nikdy neřekli, ale Štír si s Rakem určitě budou dobře rozumět. Rak je milý, zadumaný a přemýšlivý, Štír zase tajemný. Oba dva jsou velmi citliví, dokáží se na sebe emocionálně napojit tak, že spolu mohou být velice šťastní. Každého v mládí jistě formovala jiná výchova, mohou si tak mnohé předat a udělají to rádi a s pokorou. Je vysoká pravděpodobnost, že si vytvoří velmi silné partnerské pouto.

Štír s Rakem mohou být velmi šťastní.

Vodnář a Beran

Lidé narození ve znamení Vodnáře bývají v mladším věku poněkud samotářští. Přesvědčeni o své geniální povaze zůstávají sami se svými nápady a inovacemi. Jsou přesvědčeni, že je žádné jiné znamení zvěrokruhu nemůže dostatečně intelektuálně stimulovat. V pozdějším zralém věku pak ale hledají partnera, který by jim dal něco jiného než svůj intelekt. Hledají energii a vůdce, který je schopen je naučit věci, které Vodnáři dosud nepoznali. Spřízněnou duší pro Vodnáře je tak dozajista Beran.