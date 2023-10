close info Profimedia

Renata Fikerová 28. 10. 2023 9:28 clock 3 minuty

Slovo statečný může mít mnoho podob. Může to být hrdina, který neohroženě vstupuje do boje, anebo to může být ten, kdo odvážně čelí svým strachům a nejistotám. Statečný není ten, kdo se nebojí, ale ten, kdo přesto, že se bojí, ukáže svou zranitelnost a pokračuje dál. Která ženská znamení to umí?

Beran (21.3. - 20.4.) Odvaha žen v Beranu pramení z hlubin jejich bytí. I když cesta, po které jdou může být nejistá nebo nebezpečná, tyto ženy neváhají překročit hranice a jít tam, kam se ještě nikdo nevydal. Jejich odvaha je jako hořící plamen, který osvětluje cestu v temnotě, a přestože může být větrný den, tento plamen nikdy nezhasne. Nemají strach dělat to, čeho se bojí a umí vystoupit ze své komfortní zóny. Je to pro ně jak výzva, tak hra, kde strach je jen dalším protivníkem, kterého musí porazit. Jejich soutěživá povaha je jejich tajnou zbraní, která je motivuje k tomu, aby přijaly cokoli, co přijde a dovedly je až na samotný vrchol. close info Profimedia zoom_in Nemají strach dělat to, čeho se bojí. Lev (23.7. - 22.8.) Lvice ukazují, jak důležité je mít sebevědomí. Tyto majestátní šelmy mají sebevědomí na tak vysoké úrovni, že se někdy zdá být až mimo naši realitu. Věří, že mohou dělat cokoli, co si usmyslí, a nebojí se toho. Toto sebevědomí je pro ně základním kamenem úspěchu. Bez ohledu na to, jak děsivý nebo náročný úkol může být před nimi, Lvice se nikdy nevzdávají. Místo toho se postaví výzvě čelem a udělají vše, co je v jejich silách, aby ji překonaly. Při dosahování svých cílů jsou neústupné a nezastaví se před ničím.

Když se někdo postaví do cesty těmto statečným znamením, čeká ho vzrušující jízda. Štír (24.10. - 22.11.) Nebojácné Štírky jsou připravené čelit neznámu, protože umí perfektně a rychle zvažovat pro a proti. Nejsou jako některá jiná znamení, která stojí na okraji propasti strachu a nejistoty. Štírky jsou naopak ty, které se bez zaváhání vrhnou do propasti a s úsměvem se vynoří na druhé straně. Ale jak to dělají? Jak můžou vědět, odkud pramení jejich strach a jak ho překonat? Odpověď se skrývá v inteligenci. Štírky jsou jedním z nejinteligentnějších znamení zvěrokruhu a tento dar jim umožňuje analyzovat a porozumět svým obavám. Jakmile to dokážou, svým těžkostem se postaví čelem a překonají je. close info Profimedia zoom_in Štírky se vrhnou do propasti a s úsměvem se vynoří na druhé straně. Vodnář (21.1. - 20.2.) Představte si, že jste na bitevním poli. Boj se zdá být prohraný. Všichni okolo vás jsou připraveni se vzdát. A pak, z ničeho nic, se objeví Vodnářka. Stojí tam, pevně, se zvednutým štítem a mečem v ruce. Ví, že boj je těžký, možná i ztracený, ale neváhá. Proč? Protože Vodnářky prostě takové jsou. Když přijde na nebezpečí, ženy ve znamení Vodnáře reagují se stoickým klidem. Je to jako kdyby byly kouzelnice s časem, které se umí podívat do budoucnosti a vidět, jak se situace bude vyvíjet. Uvolněně, s tím nejjasnějším výhledem na svět, jaký si jen umíte představit. Související články close Horoskopy Nejvíce sexy muži podle horoskopu. Po těchto ženy šílí. Máte doma takového alfa samce? close Horoskopy Vysoký věk ve zdraví: Těmto znamením zvěrokruhu to hvězdy dopřávají nejčastěji. Patříte k nim?

tag Sebevědomí Statečnost Zvěrokruh

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít