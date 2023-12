Málokterý zážitek je silnější než opravdová láska. Ta láska, která nás obestře jako jemné světlo, prochází námi a hřeje nás zevnitř. Někdy se to děje tak náhle, že si toho ani nevšimneme, dokud se nezastavíme a nedýcháme. A právě takový den čeká 2. prosince tyto 3 znamení.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Merkur vstupuje do Kozoroha aneb plav se vlnami humoru milý Blíženče. Jste jako klauni, kteří se smíchem odvádějí pozornost od bolesti. Váš humor je jako lektvar, který vyléčí staré rány a otevírá dveře novým možnostem. Ale nenechte se zmást, humor Blížence není o povrchním smíchu, je to víc než jen vtipy. Je to nástroj, který používáte k vyjádření svého hlubokého pochopení života.

V těchto dnech, kdy je svět plný stresu a nejistoty, je humor to, co nás drží nad vodou. 2. prosince bychom vás všichni měli chtít mít kolem sebe Blíženci, protože vy víte, že humor spojuje.



A pokud se cítíte, že potřebujete trochu podpory, nebojte se o to požádat. Vy jste ti, kdo dávají, ale někdy je třeba také brát. A věřte mi, že si to zasloužíte.

close info Profimedia zoom_in Blíženci, váš humor je jako lektvar, který vyléčí staré rány.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy, možná vám právě teď někde v hloubi mysli problikává otázka: „Je to příliš dobré na to, aby to byla pravda?“ S tím přichází ten nepříjemný pocit, že všechno se může kdykoli změnit. Začínáte analyzovat, pátrat, hledat možné zádrhele, které by mohly narušit vaši láskyplnou domácí idylku.



Ale já vám říkám, zastavte se. Na chvíli se zastavte a podívejte se kolem. Dnešní Slunce v trigonu s Měsícem vám osvěží vizi a ukáže vám, že vše je v pořádku. Merkur vstupující do Kozoroha otevře dveře do nové dimenze komunikace. Ta je právě teď na vrcholu a přináší vám neskutečný komfort a pocit sounáležitosti.



Znáte ten pocit, když hledáte klíče a jsou přímo před vašima očima? Tak přesně takový je to pocit. Hledáte intelektuální lásku, ale ona je přímo před vámi. Potřebujete jen otevřít oči a uvidíte ji. A právě teď, když jste konečně otevřeli oči, můžete si uvědomit, že jste dostali, co jste chtěli.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Označte si tento den, 2. prosince 2023, do svých diářů milí Střelci. Uvidíte, jak se vaše nálada zvedá, jak se vaše srdce naplňuje štědrou láskou a jak se vaše myšlenky stávají jasnějšími. Proč? Protože Merkur v Kozorohu je v sextilu se Saturnem v Rybách, a to na vás bude mít značný vliv.



Jste připraveni na změnu, kterou přinese vstup Merkura do Kozorohu? Připravte se na překvapení, protože tento vliv vás přivede blíže k osobě, kterou milujete. Budete si jí více všímat, vaše srdce bude bít rychleji a všechno bude zdánlivě jasnější a živější.



Tento nový přístup k životu, tento nový postoj, bude pro vaše partnery neodolatelný. Budou z vás nadšení. Vaše sebevědomí bude na vrcholu a vaše charisma bude zářit jako nikdy předtím.