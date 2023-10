Nezapamatovatelné fantasy, sladké sny nebo i noční můry. Vše je zrcadlem vašich osobních emocí a reflektuje během spánku to, jak se v reálném životě cítíte. Ale co vám vaše sny naznačují a co daná proroctví prozrazují?

Když spíte, mozek vám během celé noci v jedné určité fázi přinese sny. Ne každý si je pamatuje, ale sní opravdu všichni, i vaši čtyřnozí zvířecí miláčci. Naslouchat snům je velice důležité, protože reflektují vaše nejintimnější pocity. Nyní vám poradíme, jak pracovat s obvyklými symboly ve snech.

Pokud vás tématika prorockých symbolů zajímá, můžete se o ní dozvědět více v Youtube videu od Mumbi Inspired:

Létání ve výšinách

Pokud se vám někdy zdálo o tom, že létáte ve výšinách, znamená to, že máte mysl permanentně v oblacích, nejste s to se udržet na zemi. Samozřejmě záleží i na vašem rozpoložení ve snu. Pokud jste šťastní, znamená to, že jste si vědomi toho, že nejste vždy pevně nohama na zemi a jste velmi kreativní bytost. Pokud jste smutní nebo je ve snu pochmurné prostředí, létání značí, že prožíváte v reálném životě potíže, od kterých se chcete distancovat.

Smrt je propojení

Sny o smrti jsou velice časté. Buďte však klidní, není to doslovná předtucha budoucnosti, takže o život se bát nemusíte. Smrt jakožto symbol je ve snech paradoxně dobré znamení. Opět však záleží na kontextu. Pokud se vám zdá o smrti někoho blízkého, obvykle se říká, že daná osoba bude dlouho žít. Spíše vám to však chce dát najevo vaše propojení s daným člověkem. Pokud se vám zdá o někom blízkém, který již není s vámi, je to velice dobré znamení. Berte to jako návštěvu, zesnulý se na vás chtěl podívat a ujistit se, jestli se vám dobře daří. Nikdy se vám nemůže zdát o tom, jak jste zemřeli vy sami. Mozek vám vytváří sice fiktivní podklad, ale je založen na pravdivých údajích. Například vždy vidíte osoby, které jste již někdy viděli, protože mozek není umělá inteligence, neumí vytvořit něco, co nikdy nezaznamenal. To znamená, že ani pocit smrti, či to, co je po ní, se vám zdát nemůže.

close info Profimedia zoom_in Smrt ve snu nemusí vůbec znamenat pochmurné situace. Naopak.

Dítě jako šance

Jestli se vám zdá o dětech, neznamená to automaticky, že do vaší domácnosti přibyde nový člen. Dítě reprezentuje vás samotné, či vaše vnitřní dítě. Pokud se o dítě staráte, znamená to, že vaše vnitřní dítě nestrádá, dostává se mu péče a dostatečné lásky. Pokud vám ve snu dítě pláče, značí to, že vaše vnitřní dítě strádá, chybí mu dostatek pozornosti. Pokud ve snu naleznete dítě, získali jste své vnitřní dítě zpátky a máte šanci začít znovu. Věnujte si dostatek pozornosti, rozmazlujte se a hrajte si více.

Zdroje: vykladysnu.cz, horoskopy.blesk.cz