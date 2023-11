close info Profimedia

Kristýna Stoklásková 11. 11. 2023 7:46 clock 4 minuty

Představte si, že kráčíte po chodníku a zpoza rohu vás strnulým pohledem sleduje kočka. Nebo jdete domů a za vámi jde celou dobu cizí pes. Možná se vám to na první pohled zdá jako běžné chování zvířat. Ale co když je v tom něco víc? Co když se snaží s vámi navázat kontakt a předat vám poselství?

Vítejte ve fascinujícím světě totemových zvířat. Tato cesta není určena jen pro Indiány či dávné Kelty. Totemová zvířata jsou univerzální, jejich poselství je nadčasové a může být relevantní i pro vás. Totemová zvířata nejsou pouze průvodci a poslové, ale také zrcadla naší duše. Ukazují nám, kde jsme na své cestě, jaké výzvy před námi stojí a jaké schopnosti můžeme v sobě rozvíjet.



Je důležité si uvědomit, že totemové zvíře si vás vybere samo. Nemůžete si ho vybrat vy. Pokud ho v nějakých podobách v životě potkáváte, je to ono. A pokud o nich začnete více přemýšlet a všímat si jich, možná zjistíte, že vás totemové zvíře už nějakou dobu sleduje. Někdy může být důležitý i počet zvířat, tím pádem si k poselství zvířat najděte ještě tajemnou moc čísel. Pes Už od pravěku je pes nejlepším přítelem člověka, symbolem věrnosti, loajality, náklonnosti a oddanosti. Je považován za ochránce a strážce. Mnoho kultur má psa jako totemové zvíře spojené s rodinou a domovem. Nečekané setkání se psem vám tím pádem říká nejen to, abyste byli více věrní a kamarádští, ale že možná máte kolem sebe někoho, kdo takový je, a vy si toho málo všímáte. Kočka Majestátní stvoření s očima jako drahokamy, které září tajemstvím a moudrostí. Kočky jsou symbolem ženské energie a intuitivní povahy. A v naší uspěchané společnosti bychom se měli učit být více jako ony: nezávislí, intuitivní, radující se ze svého pružného těla. Když se podíváme na kočku, vidíme bytost, která si užívá života naplno. close info Profimedia zoom_in Když se podíváme na kočku, vidíme bytost, která si užívá života naplno. Pták Svobodu, vzlet a duchovní růst představuje pták. Různé druhy ptáků mohou mít různé významy. Například orli jsou často spojováni s odvahou a vznešeností. Vrány s varováním, proroctvím a rovnováhou. Veverka Potkali jste v lese veverku? Její dominantní vlastností je hbitost, přizpůsobivost a schopnost plánovat. Může také symbolizovat uchovávání zásob na budoucnost a opatrnost. Začněte tedy více šetřit. Slon Potkat náhodně slona v našich podmínkách bude těžší, ale když ho uvidíte vězte, že byste se měli zamyslet nad tím, kde je vaše hlavní síla nebo v čem máte být více trpěliví. Slon je často spojován s moudrostí, dlouhým životem a rodinnými vazbami. close info Profimedia zoom_in Slon nás nutí zamyslet se, kde je naše hlavní síla nebo v čem máme být více trpěliví. Medvěd Medvěd je totemové zvíře spojené s odvahou, sílou a nezávislostí. K čemu právě teď sbíráte odvahu? Říká se: „kdy jindy než teď“. Tak neváhejte a udělejte ten krok. Pokud se medvěd objeví ve vašem životě, může to být také čas, abyste se postarali o své vlastní potřeby pro uzdravení, ať už je to na fyzické, emocionální nebo duchovní úrovni. Lev Setkání se lvem může signalizovat potřebu posílit svou pozici nebo zvýšit obranu proti sociálním tlakům. Hlavní symbolika lva je totiž statečnost, královské postavení a hrdost. Ryba Ryba může symbolizovat intuici, plodnost, hlubokou duchovnost a obnovu. Pokud se vám ryba objevila jako totemové zvíře, buďte více citliví na své okolí a posilujte svou intuici. Had Pod nohama se vám na procházce objeví had, čeká vás transformace a uzdravení. Had v mnoha kulturách symbolizuje sílu, proměnu, uzdravení a obnovu života. Setkání s hadem ukazuje potřebu zotavit se z problémů nebo těžkých nemocí. Delfín Milujete potápění? Pak máte jedinečnou možnost potkat se s největším symbolem hravosti a komunikace vůbec. Delfín symbolizuje radost, optimismus, ochranu a strategii. Promyslete a zamyslete se nad svou komunikací s okolím, buďte více hraví optimisté a zapracujete na svých strategických schopnostech. Jestliže se cítíte ztraceni nebo nesmělí, může být totemové znamení právě tím návodem, který potřebujete k tomu, abyste se znovu našli. Je to jako kompas, ukazující směr ve tmavém lese naší duše.

