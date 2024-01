Přemýšlíte o změně vizáže a nejste si jisti, který účes by vám opravdu slušel? Zkuste se rozhodnout podle vašeho znamení zvěrokruhu.

Výběr účesu by se nikdy neměl podceňovat. Měl by být vždy odrazem vaší opravdové osobnosti a měli byste se v něm nejen skvěle cítit, ale také vypadat příjemně šik. Vystřídali jste již mnoho střihů, ale stále to nebylo to pravé ořechové? Zkuste to tentokrát vyzkoušet podle data svého narození, které vás přiřazuje k určitému znamení zvěrokruhu. Co konkrétně radí astrologie?

Jak si správně mýt vlasy se podívejte v YouTube videu na kanále Tomas Arsov:

Zdroj: Youtube

Beran: Odvážný střih

(21. března – 20. dubna)

Energičtí Berani jsou odvážní, troufalí a rádi jdou vždy s dobou. Chtějí být trendy za každé situace a mnohdy i vystoupit ze své komfortní zóny, a tak často mění účesy a neobávají se ani odvážných a výrazných střihů. Umí je nosit s jistotou a náležitý temperamentem. Berani jsou tak i častou inspirací svému okolí. Sluší jim nejen odvážné krátké „pixies“ účesy, ale i polodlouhé asymetrické střihy s výraznými barevnými pramínky.

close info Shutterstock zoom_in Energičtí berani jsou odvážní, troufalí a rádi jdou vždy s dobou

Býk: Ideální je bob

(21. dubna – 21. května)

Býci si na vlasech zpravidla velmi zakládají a rádi jim věnují i hodně pozornosti. „Stabilní a uzemněný Býk má rád účes, který je stejně spolehlivý a šik jako on,“ říká Betty Andrews, životní koučka, astroložka a jasnovidka. „Proto je pro Býky perfektním řešením tzv. bob v různých délkách,“ dodává. Býci oceňují jednoduchost a neholdují zbytečně složitým účesům.

Blíženci: Plážové vlny

(22. května – 21. června)

Zrozenci ve znamení Blíženců si zpravidla s vlasy hlavu moc nelámou. Dá se říct, že co jim naroste, to nosí. Blíženci mají rádi přirozenost a zpravidla si vlasy ani nebarví a na délku zas tak moc nehledí. Jedná se totiž o vzdušné znamení, které holduje svobodě, zábavě a stálé pohodě. Proto jsou pro ně ideální přírodní „plážové“ vlny, které tuto energii dokonale vystihují.

Rak: Mikádo

(22. června – 22. července)

„Raci vyžadují u účesu nenáročnou údržbu, ale potřebují být vždy šik," říká astroložka Lauren DeGolia, která doporučuje všem Rakům stejně dlouhé vlasy, a nejlépe v podobě oblíbeného a praktického mikáda. Tento střih vypadá perfektně nejen tehdy, když si ho pečlivě nafoukáte fénem nebo podtočíte kulmou, ale i v případě, když si ho ve spěchu šikovně načechráte rukama.

Lev: Objemná „hříva“

(23. července – 22. srpna)

Zástupci Lvů se nejlépe cítí v účesech, které jakoby imitují lví hřívu. Jejich vlasy bývají často suché a lámavé, a proto vyžadují pravidelnou a důslednou péči. Lvi jsou zpravidla kreativní a odvážní jedinci, kteří milují dobrodružství. Nejlepším účesem jsou pro ně objemné vlny a kadeře. Čím větší objem, tím lepší a zajímavější. Nezapomeňte si však udržet vkus a eleganci.

close info youtube.com zoom_in Skvělým řešením pro panny je klasický hladký culík, který je však elegantní.

Panna: culík či cop

(23. srpna – 22. září)

Panny jsou vtipné, okouzlující, nadčasové a mají sklony k perfekcionismu. Často se zaměřují na detaily a mají proto rády dokonalé a perfektní typy účesů. Skvělým řešením je pro ně klasický hladký culík, který je však elegantní, a to každým coulem. Může být doplněn zajímavým uzlem z vlasů místo gumičky, anebo sepnutý zajímavou sponou. „Dokonalý culík je přesně účes pro panny. Je totiž stále trendy stejně jako toto znamení. Je to velmi „šik“ a zároveň i praktická záležitost,“ říká Andrews.

Váhy: Asymetrický účes

(23. září – 23. října)

Váhy jsou vzdušné znamení, které touží stále po rovnováze a hledají správný balanc. Milují harmonii, a to se týká i jejich vzhledu, a tedy i účesu. Pro zrozence ve znamení Vah jsou velmi vhodné asymetrické účesy, které vystihují správný tvar a výraz obličeje. Díky své nerozhodnosti mají tendence účesy často měnit, ale Váhy se nemusí obávat žádných experimentů.

Štír: Hluboká boční část

(24. října – 22. listopadu)

Rafinovaní Štíři dávají v účesech přednost praktičnosti, ale vždy se špetkou extravagance. Vzhledem k tomu, že tomuto znamení vládne i Pluto, planeta transformace, je pro ně charakteristické, že často výrazně mění svůj celkový vzhled. U Štírů je jedno, jestli zvolí vlasy ostříhané na ježka nebo si vypěstují dlouhou kštici. Vždy jim udělá radost účes, který bude něčím zajímavý a dopřejí si i netradiční barevné odstíny.

Střelec: Copánky

(23. listopadu – 21. prosince)

Střelci jsou nejen spontánní, ale i optimističtí a značně kreativní. Milují život a rádi objevují stále nové podněty a věci. Mají odvahu vyzkoušet cokoli, ale zároveň jsou moudří. A co pro střelce doporučuje Andrews? „Dobrodružného ducha střelců odrážejí copánky, které jsou vhodné pro jejich spontánní život.“ Zástupci tohoto ohnivého znamení se nemusí zdržovat s úpravou vlasů a jedná se o účes pro jakoukoliv příležitost. Využijte různé typy zaplétání, ale i zajímavé ozdoby, což dokonale podtrhne jedinečnost vaší osobnosti.

Kozoroh: Klasický krátký Bob

(22. prosince – 20. ledna)

Laskaví, pracovití a pečliví Kozorozi berou život jako výzvu a zpravidla je skoro nic nezastaví, aby dosáhli svých cílů. Vyznávají zpravidla klasický styl života a mají rádi praktický look vhodný na jakoukoliv příležitost. Podobně jako u Býků je pro ně nejideálnějším řešením tzv. bob, ale v krátkém navrstveném střihu.

Vodnář: Světlé odstíny účesu

(21. ledna – 20. února)

Vodnáři jsou lidé s přátelskou povahou a jedná se většinou o silné individuality. Pokud tedy někdo rád vyjadřuje své postoje účesy, je to právě toto znamení. „Pro Vodnáře je vhodný účes, který nemusí vypadat jako z tohoto světa,“ říká Andrews. Raději by měli volit světlejší odstíny, ale nemusí se vůbec bát experimentů a mohou zkoušet celou škálu účesů.

Ryby: Retro styl

(21. února – 20. března)

Zrozenci ve znamení Ryb jsou značně citliví, zbožňují harmonii a mají velkou a bujnou fantazii. Spojené ryby plovoucí proti sobě jsou symbolem touhy duše vymanit se ze všeho, co ji omezuje. Pokud jste zástupci Ryb, jsou pro vás nejlepší volné, nespoutané a bohémské střihy. Zajímavou volbou mohou být i jemné melíry, které pěkně orámují vaše obličejové rysy.

Zdroje: www.bestlifeonline.com, www.zeny.iprima.cz, www.lifee.cz