Jak to, že někteří lidé zdánlivě bez námahy plují životem, zatímco jiní se sotva plazí unavení a vyčerpaní? Je to pravděpodobně kvůli jejich znamení zvěrokruhu.

Býk (21.4. - 21.5.)

Pro ženy v Býku je únava nepřekonatelnou překážkou. Tito tvrdohlaví zemští tvorové mají rádi pohodlí a klid. Lenošení je pro ně způsob života, nikoli volba. S pohárkem vína a oblíbenou knihou v ruce jsou jako doma. Jejich lenost však nemusí být nutně špatná. Právě naopak, Býkům se díky ní daří vydávat se na ty nejhlubší úrovně relaxace a meditace, které by nám ostatním mohly jen prospět.

Býci jsou s oblíbenou knihou v ruce jako doma.

Rak (22.6. - 22.7.)

Ženy v Raku jsou extrémně pracovité. Pracovní den Raka je jako zběsilá jízda na horské dráze. Ale když jízda skončí, Rak se potřebuje vrátit do své skořápky. Je to místo, kde může být sám sebou, kde může lenošit, kde se může oddat svému pohodlí. Rak potřebuje jako jedno z mála znamení důsledně dodržovat vyváženost mezi prací a odpočinkem. Je to připomínka, že i když je práce důležitá, je stejně důležité umět se zastavit a nic nedělat.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Jaký je ideální životní scénář Vodnáře? Oči zavřené, houpací křeslo, šumění rádia v pozadí, občasné popíjení kávy a především klid? Nebo raději dobrodružný život na hraně, plný nečekaných zvratů a adrenalinu? Pro Vodnáře je odpověď jasná. Vodnáři jsou známí svou schopností žít život podle svých pravidel. Nepotřebují žádné dobrodružství nebo napětí, aby se cítili naplněni. Místo toho upřednostňují odpočinek a pohodu. A to je to, co bychom občas měli udělat všichni.

Ideální život Vodnáře: Houpací křeslo a především klid.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Svět Ryb je svět, v němž si každý žije v pohodlí svého domu, daleko od hluku a shonu. Ryby nenávidí stres z dopravy, nervozitu z nákupu v přeplněném obchodě. Na druhou stranu je netrápí starosti z věčného nepořádku v domácnosti. Ryby jednoduše žijí. Jsou mistry v užívání si pohodlí. Milují svůj domov, svůj klid, svůj dlouhý spánek. Spaní mají nejen jako prostředek k regeneraci, ale také jako prostředek k úniku z reality. Kdo by to také nechtěl, když se můžete vydat na nekonečné dobrodružství ve svých snech? Život v pohodlí, život bez stresu, život plný snů. To potřebují Ryby.

Zdroj: virali.video, Zodiac Talks