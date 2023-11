Listopadové novoluní bude ve znamení Štíra. Bude to, jako kdyby se ve vesmíru rozsvítilo nečekané světlo, které osvítí všechny ty temné, skryté kouty naší duše a ukáže nám, co jsme až dosud úzkostlivě skrývali. Tento měsíc se všechny závoje tajemství strhnou a nahlédneme do zrcadlení naší pravé podstaty.

Beran (21.3. - 20.4.)

Berani, jste jako ohnivý válečník, ale i válečníci mají své slabosti. Novoluní ve Štíru vás navede na cestu sebeobjevování, která vás donutí se podívat na vaše strachy a nejistoty. Je načase se vypořádat s těmi démony, které jste tak dlouho skrývali. Toto novoluní vám nabízí příležitost konfrontovat se s problémy z minulosti, zejména těmi spojenými s finančními traumaty, dluhy a negativními energiemi, které byly ve vašich životech.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci, jste jako pevná skála, ale i skála má své trhliny. Štír vás donutí jít do hloubky a prozkoumat tyto průrvy, naučíte se být více otevření a zranitelní. A až se světlo novoluní zase vrátí, budete silnější než předtím.

Klíčem k využití energie tohoto úplňku je konfrontovat své obavy a strachy, zejména pokud začínáte nový vztah. Možná budete muset přehodnotit svůj přístup k lidem a být více otevření změnám a kompromisům, které mohou přinést pozitivní změny do vašeho života.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci, vaše myšlenky jsou jako motýli letící z květu na květ. Ale co se stane, když motýl usne? Novoluní ve Štíru vás navede do temnoty vašeho podvědomí a ukáže vám, co se skrývá za vašimi sny.

V tomto období můžete nalézt sílu a motivaci k tomu, abyste změnili svůj přístup ke každodenním záležitostem. Je čas přehodnotit své každodenní rituály a procesy, snažte se identifikovat kořen problému, který vás nutí k prokrastinaci.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci, máte pocit, že se ocitáte na křižovatce vašeho tvořivého světa? Možná vás něco brzdí v dosažení plného rozmachu vašeho sebevyjádření. Nebojte se, tento úplněk je ten správný čas, kdy se vše může změnit.

Toto novoluní může přinést nové romantické příležitosti nebo nový způsob vyjádření vaší kreativity. Raci, buďte otevření změnám a připraveni se zamilovat nebo načerpat novou inspiraci do svého života.

Lev (23.7. - 22.8.)

Listopad 2023 pro vás, Lvi, přináší více než jen podzimní listí a předvánoční vzrušení. Tento měsíc je pro vás časem hlubokých emocí, odhalení a změn ve vašem domově.

Je to čas, kdy se setkáte s nejtemnějšími částmi svého já a umožníte jim, aby se staly silou, která vás pohání vpřed. Je to čas, kdy můžete překonat své strachy a tabu a stát se silnějšími a odvážnějšími. Takže se nebojte. Přivítejte tento měsíc s otevřenou myslí a srdcem a nechte se vést na cestu k pravdě.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny, stojíte na prahu listopadového novoluní ve znamení Štíra, obklopeni tajemstvím a napětím. Ve vzduchu je cítit změna. Je to čas přípravy, čas projevit se. Skrýváte-li ve svém srdci záměry, nyní je čas jim dát volný průběh. Bez ohledu na výzvy, které před vámi stojí, připomínám vám: příprava je 90 % úspěchu. A vy připraveni jste! Vykročte dopředu a přestaňte se bát.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy, listopadový úplněk je jako zbrusu nová cesta, která se před vámi otevírá. Tato cesta vás může zavést do úplně jiného světa – světa, kde si uvědomíte, co opravdu chcete v životě. Ať už jde o věci hmotné, nebo o život, který se skrývá pod povrchem každodenního shonu.

Listopadové novoluní ve Štíru je pro vás o stabilitě, hodnotách a vztazích. Kdo by nechtěl mít život plný stabilních vztahů, rovnováhy a peněz? Zkuste se na to podívat z jiného úhlu pohledu: Máte vše, co potřebujete nebo si jen myslíte, že to potřebujete?

Štír (24.10. - 22.11.)

Toto novoluní je vaše, milí Štíři a chce, abyste se osvobodili tím, že budete konfrontovat kořen svých spouštěčů. Vždy si uvědomte – nemůžete-li něco změnit, změňte způsob, jakým na to nahlížíte. Tento měsíc se vyhýbejte zbytečným konfliktům a hádkám. Ve světě plném hašteření buďte vy tím, kdo přináší klid.

Využijte této energie nového měsíce k produktivní taktice. Zaměřte se na velké věci, ne na drobnosti. Jste jako malíř, který stojí před prázdným plátnem. Máte vše, co potřebujete, abyste vytvořil mistrovské dílo. Nyní je na vás, jaké barvy a tvary použijete.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci, tento měsíc musíte jít do hloubky. Existují aspekty vaší osobnosti, které zůstávají skryté v zákulisí, a nevědomé vzorce, které ovlivňují váš život. A co když máte možnost tyto vzorce analyzovat a změnit je podle své vůle?

Často si myslíme, že jsme vězněni našimi minulými zkušenostmi, ale pravda je, že máme klíč k naší svobodě. A tento klíč je sebepřijetí. Sami sebe nemůžeme změnit, pokud nevíme, co změnit. Ale jakmile se podíváte na své nevědomé vzorce a aspekty vaší osobnosti, které jsou schované v zákulisí, budete schopni se transformovat a dosáhnout svého plného potenciálu.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Úplněk ve Štíru vás láká, Kozorozi, k odkrývání skrytých aspektů vašeho života. Může to zahrnovat mimo jiné odhalení vašeho působení na sociálních sítích. Možná objevíte, že jste se stali závislými na počtu lajků nebo že se snažíte vytvořit digitální obraz sebe sama, který neodpovídá vaší skutečné podstatě.

Berte tento měsíc jako příležitost začít znovu. Můžete změnit svůj digitální přístup a stát se pravdivější verzí sebe sama v online světě.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři, je to jako kdyby vám vesmír tento měsíc dal zvláštní zrcadlo, ve kterém se neodráží jen vaše vlastní tvář, ale i vaše nejhlubší já. Možná uvidíte stinné stránky vaší osobnosti, které jste doteď zatlačovali do pozadí. A možná uvidíte i skryté stránky ostatních lidí. Ať už to bude cokoliv, může to vyvolat silné emoce – strach, žárlivost, posedlost nebo dokonce touhu po pomstě. Ale nebojte se, jsou to jen další kroky na cestě ke skutečnému poznání sebe sama.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby, listopadové novoluní přináší revoluci vaší filozofie a myšlení. Je to doba, kdy je důležité se zastavit, přehodnotit svůj životní příběh a uvědomit si, že jste víc než jen součet svých vzpomínek a zkušeností. Máte sílu změnit své přesvědčení a tím i svou realitu. Máte moc proměnit svůj strach ve víru, své pochybnosti v důvěru.

Milí čtenáři, připravte se na listopad 2023. Novoluní ve Štíru přijde a přinese s sebou změnu. Ale tato změna bude k lepšímu. Protože, když se setmí, můžeme konečně vidět hvězdy.

