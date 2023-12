Každá vteřina, kterou prožijete v tomto měsíci, je neopakovatelnou příležitostí k tomu, abyste se zaměřili na své cíle s plnou odvahou. Prosincové novoluní je jako zimní semeno, které čeká na jarní tání, aby mohlo vyklíčit a vyrůst v nový život. Je to čas, kdy můžeme začít znovu s čistým stolem.

Úplněk v Raku bude přesně 27. prosince 2023 v 01:32.

Ať už jste kdokoli a cokoli děláte, připravte se na nevídané příležitosti, které vás mohou překvapit nebo dokonce převrátit vaše životy naruby. Dovolte úplňku, aby se stal klíčovým okamžikem ve vašem osobním i profesním životě.

Beran (21.3. - 20.4.)

Začněte na tomto místě, v bodě nula. Tady a teď. Znáte ten pocit, když se na začátku nového roku, měsíce nebo dokonce nového dne, rozhodnete, že nyní je ten správný čas na změnu? Možná právě teď zažíváte něco podobného. Novoluní v prosinci toto cítění ještě umocňuje, milí Berani. Může se zdát, že všechno je možné a cítíte se připraveni skočit do neznáma. Skočte.

close info Profimedia zoom_in Berani, nyní je správný čas na změnu.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci, toto novoluní podporuje vaše úsilí v oblasti práce a financí. Je to vhodný čas investovat do dlouhodobých plánů. Je to čas, kdy můžete dělat velké kroky směrem ke svým cílům a snům. Je to čas, kdy se můžete těšit na úspěch a bohatství.



Jste Býk, který se nebojí jít proti proudu. Jste Býk, který je schopen se postavit výzvám, které před vámi stojí. Jste Býk, který je odhodlaný dosáhnout svých cílů a snů. Nyní je čas vstát a zazářit. Čas, abyste ukázali svou sílu a odvahu. Čas, abyste se postavili před svět a řekli: „Jsem Býk a mě úspěch nemine!“

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Vztahy jsou jako zahrada. Někdy potřebujeme vytrhat plevel nedorozumění, aby mohly kvést krásné květiny vzájemného porozumění. Prosincové novoluní nabízí Blížencům příležitost právě to udělat. Je čas zaměřit se na vyjasnění nedorozumění a hledání nových způsobů, jak se lépe dorozumět s blízkými lidmi.

Rak (22.6. - 22.7.)

Víte, jak to bývá s přístavy. Jsou to místa, kde se setkávají lidé. Kde se rodí nové příběhy, ale také kde se uzavírají staré. Takové je i toto období pro Raky. Je to doba, kdy mohou uzavřít staré příběhy, které je už neposouvají dál. Kdy mohou posílit vztahy, které jsou pro ně důležité.



Pro Raky je prosinec doba, kdy se zaměřují na svůj domov. Je to jejich pevný bod, základna, z které mohou čerpat sílu a klid. Domov je pro ně nejenom fyzické místo, kde žijí. Je to také místo, kde se cítí bezpečně, kde jsou obklopeni lidmi, které milují a kteří je milují.

Lev (23.7. - 22.8.)

Představte si okamžik, kdy se na obloze zjeví první záblesk nového měsíce, jako by vám vesmír dával zelenou pro vaše nové začátky. Lvi, vy jste jako malíř před prázdným plátnem. Máte v ruce štětec a paletu barev, jste připraven začít malovat. Novoluní je váš moment, kdy můžete začít nanášet první tahy štětcem na plátno vašeho života.



A proč právě teď? Protože novoluní je období, kdy se energie vesmíru sjednocuje, aby vám pomohla manifestovat vaše sny a přání. Je to čas, kdy máte možnost vytvořit si nové cíle a začít usilovat o jejich dosažení. Je to takový váš vlastní startovací výstřel.

close info Profimedia zoom_in Lvi, začněte nanášet první tahy štětcem na plátno života.

Panna (23.8. - 22.9.)

Novoluní nám přináší nejen zář nových hvězd na obloze, ale také nové pracovní výzvy. Ať už jste zkušený manažer nebo ambiciózní začátečník, jako Panna máte jedinečnou schopnost zdokonalovat se a vyvíjet své dovednosti. Váš pracovní život je neustále v pohybu, a to dokonce i v dobách, kdy se vám může zdát, že stojíte na místě.



Začněte tím, že si uvědomíte váš potenciál. Jako Panna máte vynikající schopnost soustředění a pečlivosti, které jsou v profesním světě vysoce ceněné. Ale to není vše. Váš smysl pro detail a důslednost vás předurčují k tomu, abyste se stali expertem ve vašem oboru.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Pracovat na udržení rovnováhy ve vztazích je jako se snažit udržet loď na hladině. Musíte se naučit, jak vyrovnat váš strach a potřeby s vašimi touhami. Musíte se naučit, jak poslouchat, jak vyjádřit vaše myšlenky, jak se otevřít a jak být trpělivý.



A to je přesně to, co prosincové novoluní nabízí. Je to doba, kdy všechno je možné, kdy můžete objevit nové cesty, nové způsoby, jak prohloubit své vztahy a najít větší harmonii. Je to doba, kdy se můžete podívat na své vztahy z nového úhlu, kdy můžete objevit způsoby, jak se stát lepší partnerkou, lepším přítelem, lepším milencem.

Štír (24.10. - 22.11.)

Pro vás, Štíři, bude novoluní v prosinci dobou výrazných změn a hluboké transformace. Jako tajemná sova, která se vrací do svého hnízda a předstírá spánek, ale ve skutečnosti sleduje svět kolem sebe a připravuje se na svůj lov, i vy máte nyní šanci zastavit se, pozorovat a připravit se na pozitivní změny ve svém životě.



Může se zdát, že některé změny jsou náročné nebo dokonce nemožné, ale nezapomeňte, že i ořech, který se zdá být nejtvrdší, se nakonec otevře. A to díky vytrvalému úsilí malého veverčáka. Obdobně i vy, Štíři, musíte být vytrvalí, otevření novým možnostem a připravení na pozitivní změny ve svém životě.

close info Profimedia zoom_in Jako tajemná sova máte šanci zastavit se, pozorovat a připravit se na pozitivní změny ve svém životě.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Novoluní představuje nový začátek, je obdobím, kdy máme nejvíce energie do začínání nových věcí nebo změn. Pro Střelce, kteří jsou známí svým nekonečným optimismem a touhou po dobrodružství, může být tento čas ideální na to, zaměřit se na své vnitřní já a hledat hlubší smysl své existence.



Duchovní cesta je jako sestup do podzemí. Je to temný labyrint plný nástrah a neznámých zvratů. Ale pokud se odvážíte vkročit a přijmout výzvu, odhalí se vám tajemství a poznání, která jsou schovaná hluboko uvnitř vás. Střelci, vy se nebojíte nových výzev, a právě proto je právě tento čas ideální pro váš duchovní rozvoj.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Jak vzít své profesní sny a ambice a přetavit je do cílů a úspěchů? Jak se dostat tam, kam chcete být? Ve výzvě, kterou přináší novoluní, se skrývá tajemství. Jako Kozoroh jste bytost se silným smyslem pro cíl a disciplínu. Vaše intuice vás vede správným směrem.

První krok: Zaměřte se na své profesní ambice. Co chcete dosáhnout ve své kariéře? Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle? Jaké jsou vaše krátkodobé cíle? Tyto otázky vás navedou na cestu k úspěchu.

Druhý krok: Vytvořte plán. Bez jasné mapy se můžete ztratit v džungli svých ambicí. Ale nebojte se, vaše intuice vám bude sloužit jako kompas.

Třetí krok: Buďte trpěliví. Vaše cesta k úspěchu může být dlouhá a plná překážek. Ale pamatujte, že každý krok vpřed, bez ohledu na to, jak malý, je krokem k dosažení vašich cílů.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Jak se říká, „změna je jediná konstanta v životě“. A pro vás, Vodnáři, je to více než jen fráze. Je to váš životní styl, váš modus operandi. Jste proslulí svou schopností vidět věci z jiného úhlu pohledu a následně přinášet do světa inovace. Novoluní tento váš talent jen posiluje.



Právě teď je čas, abyste se zapojili do komunity. Nejen, že vás to obohatí o nové zážitky a perspektivy, ale také to umožní vašim inovativním nápadům, aby se dostaly ven do světa. Jakmile se zapojíte, uvidíte, že máte silu přinést pozitivní změny.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Intuice je ve vás, Ryby, zakotvena hluboko. Je to jakýsi vnitřní kompas, který vás vede životem. Často vám napoví, jak se rozhodnout nebo jaký postoj zaujmout. A to i v situacích, kdy logika selhává. Měli byste tedy svou intuici poslouchat? Bezesporu ano. Je to důkaz toho, že vaše nitro je mnohem moudřejší, než si myslíte.



V prosincovém novoluní je tato vlastnost ještě více zvýrazněna. Je to, jako by se náhle rozsvítilo světlo a vy jste měli jasnější pohled na svůj vlastní život. Ale nejen to. Vaše kreativita je také na vrcholu. A to je pravý čas projevit svou emocionální hloubku.

Zdroj: people.com