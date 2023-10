Říjnový úplněk bude v Býku, což by za normálních okolností znamenalo, že měsíční téma je celé o penězích a majetku, ale protože nastane také zatmění Měsíce, převrátí se scénář tak, že se v říjnu soustředíme výhradně na hodnoty. Pro které znamení to bude problém?

Beran (21.3. - 20.4.)

Berani, pozor na peníze. Říjen je časem, kdy byste se měli vyhnout impulzivním nákupům. Úplněk vás bude navádět divoce utrácet. V kombinaci se zatměním Měsíce buďte připraveni na neočekávané. Zhodnoťte, kolik vyděláváte a kolik ušetříte. Pak zvažte, jestli by nebylo lepší pomoci nějaké charitativní organizaci. Bude to výhra pro obě strany, vy si vylepšíte karmu a současně pomůžete potřebným.

close info Profimedia zoom_in Zvažte, jestli by nebylo lepší pomoci nějaké charitativní organizaci.

Býk (21.4. - 21.5.)

Když přijde řeč na vlastní potěšení a pohodlí, neexistuje pro Býka hranice. Co když se kouzlo tohoto životního stylu ale tento měsíc ztratí? Zemské znamení jako je Býk, si musí uvědomit, že život není jen o hmotných věcech. Je to také o hodnotách, které nám dávají smysl a usměrňují náš život. Tento úplněk a zatmění Měsíce je pro Býky o velké příležitosti najít v životě aktivitu, kterou budou dělat pro větší dobro a pomůže jim najít to, co v životě hledají.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Měsíční energie v říjnu je pro Blížence o rovnováze, nikoli o extrémních situacích. Úplněk bude mít tendenci vyvolávat silné emoce a některé hluboko zakořeněné obavy Blíženců mohou vyplout na povrch. Ale není třeba se bát, je to příležitost k hlubokému uzdravení. Je to jako otevření staré rány, aby se mohla konečně zahojit. Blíženci, buďte všímaví a přitáhnete na svou oběžnou dráhu nové a "sympatičtější" situace a spřízněné duše.

Rak (22.6. - 22.7.)

Tento úplněk je jako dělaný k přeměně domova nebo dokonce přestěhování. Raci v říjnu cítí, že je potřeba uklidnit jejich vnitřní já, uvědomit si, co od života skutečně chtějí. Může to být věnováním více času, peněz i úsilí všemu, co je spojeno s jejich domovem. Úplněk a zatmění Měsíce donutí Raky přemýšlet, jestli ve vztazích a přátelství dostávají tolik, kolik dávají.

Lev (23.7. - 22.8.)

Egoistický Lev si v říjnu možná konečně přizná, že není vševědoucí a za svitu úplňku začne přemýšlet, v jakých oblastech by se mohl rozvíjet. Ruku na srdce, kde si myslíte, že máte rezervy? Co třeba kurz komunikace nebo vedení lidí? Tam jste silní a posilovat máme naše silné stránky, tak vzhůru do toho. Úplněk tento měsíc osvětluje vaši kariéru, posuňte ji osobním rozvojem ještě výš.

Panna (23.8. - 22.9.)

Říjnový úplněk bude pro Panny o zlaté střední cestě. V oblasti financí je důležité najít zlatý střed v tom, kolik utrácíte a kolik vyděláváte. Neudělala vaše tabulka s přehledem financí v říjnu někde chybu? Překontrolujte si ji. Rovnováhu zkuste najít i ve vašem perfekcionismu. Pokud máte pocit, že jste v kariéře tam, kde chcete být, snažte se pracovat na maximum a být nejlepším expertem ve vašem oboru, vrátí se vám to i s úroky. Pokud jste na vrcholu své kariéry, je na čase popřemýšlet, jak své znalosti budete předávat dál těm, kteří to potřebují.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy jsou vždy součástí páru. Dobro a zlo, spravedlnost a nespravedlnost. Říjnový úplněk chce Váhy povzbudit v tom, aby na svou druhou polovinu na chvíli zapomněly a věnovaly se jen samy sobě. Buďte sólisty a poznejte sladkost nezávislosti. Vedle tohoto úplňku je i zatmění, které často přináší překvapení. Nebojte se jich, protože nakonec se stejně ukáže, že to bylo přesně to, co jste potřebovali, aby se stalo.

close info Profimedia zoom_in Buďte sólisty a poznejte sladkost nezávislosti.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři, máte nyní skvělou příležitost srovnat své vztahy. Respektive svoji hlavu, protože jste to vy, kdo ji má plnou různých nesmyslných teorií a podezírání. Toto je vaše šance, jak vybudovat vztahy založené na důvěře a rovnosti, začněte už konečně říkat své pocity nahlas. Doprovodné zatmění Měsíce bude mít vliv na (do jisté míry) ukončování věcí, na kterých možná zbytečně lpíte. Ať už jde o pracovní nebo milostné vztahy. Vězte, že když pojmenujte to, co cítíte, umožníte vztahu vyvinout se v ještě něco lepšího, než jste doposud doufali.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Honba za dobrodružstvím a novými zážitky dosahuje o úplňku vrcholu. Pro Střelce přichází nejlepší čas v roce na to zahájit nové projekty nebo najít lásku mezi svými přáteli. Využijte svou píli a vytrvalost k tomu, aby váš život nabral nový dech. Dočerpejte energii, kterou jste v minulých měsících vyčerpali a vraťte se na vrchol.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Úplněk zve Kozorohy k akci v kariéře. Heslo tohoto měsíce je spolupráce. Ostatní by vám mohli pomoci s novou pracovní rolí nebo najít řešení na věci, o kterých víte, že nefungují. Komunikace je hybnou silou, jak posunout věci dopředu. Možná jste si toho na sebe tento rok naložili moc. Dopřejte si o úplňku čas jen pro sebe a nechte se hýčkat.

close info Profimedia zoom_in Dopřejte si o úplňku čas jen pro sebe.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři, buďte opatrní v tom, co si přejete. Tento úplněk je ovlivněn také zatměním, které vyzývá lidi k nebývalým akcím. Budete mít nový příval síly pro vaše plány, které máte v hlavě.

Opatrně na nové, vzrušující podněty. Toužíte po nich, ale nejprve si srovnejte všechny záležitosti, které jste dosud řešili.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Peníze jsou pro Ryby v tomto úplňku hlavní téma. Vyrovnejte všechny dluhy, které máte. Nebo o nich minimálně mluvte a nedělejte leklou rybu. Peníze jsou nepříjemné téma, ale vzhledem k vaší citlivosti a empatii dokážete vše vyřešit. Úplněk je pro vás o sebehodnotě. Nenechte ostatní řídit svůj život. Najděte svou ztracenou stabilitu.