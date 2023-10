Tyto ženy jsou známé svou spolehlivostí. Jsou nejlepší v plnění svých závazků a slibů. Když řeknou, že něco udělají, můžete se na to spolehnout. Většinou nedělají unáhlená rozhodnutí, jejich klid a rozvaha je pro okolí balzámem na jejich duše. Kdo jsou tyto praktické ženy?

Býk (21.4. - 21.5.)

Na ženy v Býku je stoprocentní spolehnutí. Vládne jim Venuše, což přispívá k jejich důrazu na lásku, vztahy a komfort. Tyto ženy jsou velmi oddané a loajální vůči svým partnerům a vztahům. Jsou ochotné udělat mnoho pro to, aby svého partnera podpořily a byly s ním ve chvílích radosti i smutku. Mají zlaté srdce a čistou duši.

Zároveň jsou to praktické ženy, které přemýšlí racionálně. To znamená, že jsou schopné řešit problémy ve vztahu s rozvahou a pragmatismem, a to může být pro jejich partnera velmi uklidňující.

Ženy v Býku dělají mnoho pro to, aby svého partnera podpořily.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Planeta Venuše vládne nejen Býkům, ale i Vahám. Váhy umí udržet harmonii ve svých vztazích. Kvůli své vysoce citlivé duši mají silný smysl pro férovost. Snaží se zajistit, aby jejich vztahy byly spravedlivé a rovnocenné a spravedlnost silně obhajují.

Milují otevřenou, milou komunikaci a ochotně mluví o svých pocitech a potřebách. Podporují své partnery, aby také sdíleli své myšlenky.

Štír (24.10. - 22.11.)

I když se může zdát, že si ženy narozené ve znamení Štíra nechávají raději své pocity pro sebe, opak je pravdou. Ty, na kterých jim záleží, budou vždy bránit do posledního dechu. Planeta transformace a hloubky duše, která jim vládne, je Pluto. Láska Štírek je proto opravdu hluboká a silná.

Jejich oddanost může někoho děsit, ale kdo se bojí, nesmí do lesa. Když se něco rozhodnou udělat, překonají všechny překážky světa, aby splnily, co slíbily.

Štírky budou ty, na kterým jim záleží, bránit do posledního dechu.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ženy v Kozorohu jsou extrémně oddané svým závazkům, ať už se jedná o pracovní povinnosti nebo vztahy. Ctí své slovo a sliby. Díky vlivu planety Saturn jsou Kozorožky schopné vytvářet strukturu a řád ve svém vedení. Jsou disciplinované a mají schopnost udržovat věci pod kontrolou. Chrání si svou duši, proto jsou raději vždy upřímné a otevřené.

Jdou často příkladem pro ostatní svou tvrdou prací, oddaností a zodpovědností. To zvyšuje jejich důvěryhodnost mezi ostatními, jejich okolí ví, že se na tyto ženy mohou vždy spolehnout.

Zdroj: www.eastrohelp.com, www.astrotalk.com