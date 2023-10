Než hodíme kalhoty do pračky, je často k nevíře, co najdeme po kapsách. Zapomenuté peníze, účtenky, staré kapesníky. Naše kapsy nahrazují kabelky a tašky, dáváme si do nich peněženky, klíče nebo telefon. Jaký mohou mít tyto předměty a konkrétní kapsy vliv na naši náladu a chování?

Védská moudrost má bohatou historii a tradice, které zahrnují různé způsoby, jak dosáhnout harmonie a pozitivní energie v životě. Naše dennodenní činnosti ovlivňují naši pohodu i náladu. Věřte nebo ne, ale zahrnuje to i to, co nosíme po kapsách.

Peníze a peněženky

Pokud nechcete přitahovat finanční problémy, nenoste peníze ani peněženku v zadní kapse. Zadní kapsa je spojena s Muladhara čakrou a ta řídí finanční stabilitu. Abyste předešli finančním problémům, dejte si peněženku do přední kapsy nebo do tašky. Tato jednoduchá změna je účinný způsob, jak integrovat principy védské astrologie do svého každodenního života.

close info Profimedia zoom_in Jestli nechcete přitahovat finanční problémy, nenoste peníze ani peněženku v zadní kapse.

Mobilní telefony

Začíná být běžným zvykem, že když jdeme ven, bereme si už jen mobilní telefon, který si dáme do kapsy. Pozor na to, do které kapsy si ho dáváte. Vyhněte se náprsní kapse nebo kapse u košile. Ve středu hrudníku se totiž nachází srdeční čakra, která je považována za energetické centrum emocí, lásky, soucitu, harmonie a vzájemného spojení s ostatními lidmi a světem kolem nás. Vyhněte se tedy blízkosti vašeho srdce a mobil si dejte do kapsy u kalhot nebo do tašky. Zabráníte tak blokování energií, které by mohly ovlivňovat vás nebo vaše vztahy.

Ostré předměty a klíče

V rámci védské astrologie jsou předměty a symboly často chápány jako nositelé určitých energií a mají vliv na život jedince. Někteří věří, že ostré předměty, zejména ty, které jsou spojeny s násilím, přitahují negativní energii a nežádoucí události. Symbolizují konflikt, nebezpečí a negativní síly. Jestli věříte v učení v rámci védské astrologie a cítíte, že nošení ostrých předmětů v kapse může ovlivnit vaše energetické pole, můžete zvážit praktiku nošení těchto předmětů v určeném váčku nebo klíčence.

Nechtěný nepořádek

Rada, jak udržovat pořádek v kapsách v souladu s védskou astrologií reflektuje obecný princip zachování čistoty, pořádku a harmonie v našem životě. Udržování pořádku v kapsách může být vnímáno jako způsob, jak zajistit, že energie kolem nás a naše mysl je pozitivní. Prohlédněte každý den své kapsy a vyházejte staré kapesníky nebo účtenky. Zapomenuté mince pak schovejte do prasátka.

close info Profimedia zoom_in Prohlédněte každý den své kapsy a hoďte zapomenuté mince do prasátka.

Těžkost a přetížení

Nepřetěžujte sebe, nepřetěžujte ani své kapsy. Noste v nich je to, co je nezbytné, protože těžké a zbytečné předměty po kapsách ovlivňují energetickou rovnováhu ve vašem těle. Čím je větší váha vašich kapes, tím větší pocit neklidu a nepohodlí můžete mít.

Zdroj: www.astrotalk.com, www.rd.com