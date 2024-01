Nemůžete se na Měsíc vynadívat? Kdy se na obloze objeví vlčí úplněk, modrý měsíc, největší a nejjasnějším úplněk letošního roku a proč mají úplňky během roku různé názvy? To všechno je zajímavé stejně jako studie, která se týkala vlivu měsíčních fází na spánek.

Měsíc lidstvo fascinoval od nepaměti

Měsíc hrál samozřejmě důležitou roli v historii celého lidstva. Byl nejen zásadní při měření času, ale také stál za zrodem příběhů, mýtů, božstev, a proto i rituálů. Japonci mají festival Tsukimi čili „Pozorování měsíce“, od novu do novu trvá měsíc půstu Ramadán a vlčí úplněk je označení pocházející od indiánů, kteří tak nazývali první úplněk po zimním slunovratu.

Všechny úplňky tohoto roku si můžete prohlédnout v animaci, která vám přiblíží, jak se měsíc vůči zemi mírně pohybuje, což si většina z nás ani neuvědomuje. Podívejte se, jak krásné jsou lunární cykly, i když jde jen o videopříspěvek z YouTube kanálu VideoFromSpace.

Zdroj: Youtube

Vlčí, modrý nebo růžový Měsíc a úplňky v roce 2024

Podle původních obyvatel Severní Ameriky měl každý úplněk své jméno. Po vlčím úplňku následovat, sněžný, pak úplněk červí, růžový, květný, jahodový, bouřkový (někdy také jelení), jeseteří, úplněk sklizně, lovců, bobrů a nakonec úplněk studený. Letos můžete očekávat Měsíc v plné parádě v těchto dnech.

Názvy měsíců Názvy úplňků Den a čas úplňku v 2024 leden vlčí 25. 1. 2024 v 18:53 únor sněžný 24. 2. 2024 v 13:30 březen červí (letos s polostínovým zatměním) 25. 3. 2024 v 8:00 duben růžový 24. 4. 2024 v 1:48 květen květný 23. 5. 2024 v 15:52 červen jahodový 22. 6. 2024 v 3:07 červenec bouřkový (nebo jelení) 21. 7. 2024 v 12:16 srpen jeseteří (letos také modrý) 19. 8. 2024 v 20:25 září sklizňový (letos superúplněk s částečným zatměním) 18. 9. 2024 v 4:34 říjen lovecký (letos superúplněk) 17. 10. 2024 v 13:26 listopad bobří (letos superúplněk) 15. 11. 2024 v 22:28 prosinec studený (letos superúplněk) 15. 12. 2024 v 10:01

Dnes se ale používají i jiné názvy pro úplňky. Označení jako superúplněk je poměrně jasné a jde o takový stav, kdy je měsíc významně větší a jasnější díky přiblížení k zemi. To se děje díky excentricitě dráhy Luny, která je v době superúplňku v takzvaném přízemí, tj perigeu. Tehdy je Měsíc zhruba 356 400 km daleko, zatímco v apogeu čili odzemí může být od Země maximálně vzdálen 406 700 km. Definice superúplňku je splněna hned několikrát v roce, tentokrát připadá na podzimní období, nicméně nejblíže bude Měsíc během října.

Co to znamená, když je Měsíc modrý? Je to takový úplněk, který je již druhým úplňkem ve stejném kalendářním měsíci. Stává se to jednou za dva až tři roky a jde v podstatě o rozdíl mezi lunárním kalendářem a tím, který používáme čili gregoriánským.

Je tu ale i jiná definice modrého úplňku, podle které bude letošní srpnový úplněk modrý. Jde o takový úplněk, který nastane jako třetí v ročním období se čtyřmi úplňky, což se přihodí právě v létě 2024.

Růžový úplněk je dubnový a s astronomií či vybarvením měsíce toto označení nemá nic společného. Přídomek Severoameričané úplňku přiřkli podle růžově kvetoucích floxů čili česky plamenek. Zatímco měsíc jahod, lovců či sklizně si dokážeme jednoduše odvodit, například měsíc jelenů souvisí s jejich parožím. Právě v červenci jim totiž začíná růst nové.

close info Shutterstock zoom_in Měsíční fáze působí i na lidský spánek. Ovlivňuje okolo 40 % z nás.

Působí Měsíc na člověka? Výsledky studie překvapí

A co s vámi takový úplněk provede? Astronomie nepovažuje za relevantní znamení horoskopu ani v jaké konjunkci jsou planety na noční obloze. Měsíční fáze rozhodně do určité míry ovlivňují všechno živé a někdy i neživé. Například i rytmy ženského těla v období plodnosti kopíruje 29denní cyklus, měsíc určuje dobu přílivu a odlivu a lunárním pohybem i svitem jsou ovlivňovaní také někteří živočichové, nejčastěji noční tvorové a obyvatelé moří.

Tím to ale zdaleka nekončí. Už v roce 2014 zveřejnil Michael Smith ze švédské Göteborgské univerzity výsledky studie upozorňující na to, že během úplňku má až 40 % lidí problém s usínáním. „Účastníci studie spali v průměru o 20 minut méně a měli větší problémy s usínáním během fáze úplňku. Největší vliv na spánek REM se však projevoval během novoluní," vysvětluje Smith. Zdá se tedy, že měsíční fáze v našem životě hrají roli aniž bychom si to uvědomovali.

Zdroje: in-pocasi.cz, radimejak.cz, labmanager.com