Vztek do těchto znamení zvěrokruhu vjede jedna dvě. Dospělák nebo malé dítě, když nebudete dělat věci tak, jak oni chtějí, vylítnou jako čertík z krabičky. Přijmout to, že některé věci jsou mimo jejich kontrolu a že svět není dokonalý, je pro ně velmi frustrující. O jaká znamení jde?

Beran (21.3. - 20.4.)

Kdo reaguje takzvaně na první našlápnutí, je Beran. Je až dětinské, jak rychle se umí rozhněvat a jaký záchvat vzteku ho popadá, když není po jeho. Člověk zůstane úplně per plex a značně zmaten, protože často jde o malichernost. Ještě by si mohl dupnout nožičkou, aby byl obraz malého dítěte kompletní. Nejhorší na tom je, že tito jedinci nevidí důvod se měnit. Přitom by stačilo tak málo – naučit se počítat do deseti.

Lev (23.7. - 22.8.)

Splnit očekávání Lvů je nadlidský výkon. Úplně na nich vidíme, jak prahnou po obdivu a uznání za jejich činy a úspěchy, a když se jim nedostane, je zle. Vztek do nich vjede i tehdy, když cítí nespravedlivé nebo nečestné chování. Mají vysoké standardy pro fair play. Lvům by prospělo více si uvědomovat pozitivní aspekty života a pravidelně si zaznamenávat, za co jsou vděční. Přesměrují tak snadněji pozornost od negativních myšlenek a emocí.

Panna (23.8. - 22.9.)

Puntičkářskou Pannu rozčílit je poměrně snadné. Její posedlost přesností a touhou po dokonalosti přivádí k šílenství hlavně je samotné. Kdy si uvědomí, že dokonalost neexistuje? Kdyby se zaměřily na problémy, které skutečně mohou ovlivnit a očekávaly od lidí reálné výkony, hned by se jim dýchalo lépe. Nicméně pozor, aby zájem o úklid a pořádek nepřesáhl zdravou míru a nestal se posedlostí, osobní život Pannen by jim za to nepoděkoval.

Štír (24.10. - 22.11.)

Když Štírům nejdou věci podle plánu, je oheň na střeše. Jejich touha mít všechny kolonky odškrtané a pojmenované jim v životě leckdy hází klacky pod nohy. Kdy se konečně naučí, že některé věci jsou mimo jejich kontrolu a svět není dokonalý? Paradox je, že jsou vodní znamení. Ale aby nechali věci jen tak plynout? To byste po nich chtěli moc. Nebezpečné je, že jejich vztek jde někdy spíš dovnitř než ven a tím pádem si Štíři strašně ubližují.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelec je malé dítě v těle dospěláka. Většinou je i trochu hyperaktivní a chvilku neposedí. Místo toho, aby vám řekl, co mu vadí nebo s čím potřebuje pomoci, nafoukne se jako žába na prameni a nic neřekne. Nejvíce se toto znamení vzteká a rozčiluje, když cítí „kouli na noze“ a nemůže svobodně dělat, co se mu zamane. Cení si své nezávislosti nade vše.

