Africký kontinent má svůj vlastní druh astrologie a horoskopu. Má také dvanáct znamení, která vychází z pozorování lidských vlastností a předává se z generace na generaci. Zajímá vás, jaké je to vaše?

Baobab (4.1. – 3.2.)

Lidé narození ve znamení Baobab jsou silní jako je strom stejného názvu. Tito lidé bývají pevní a stabilní, a také neporazitelní. Dokáží dlouho odporovat, byli obdařeni velkým sebevědomím. Díky své bezúhonnosti, poctivosti a chytrosti mají dobrý a kvalitní život.

Strom Baobab jen tak neporazíte.

Bohatství jantaru (4.2. - 5.3.)

Bohatství jantaru žehná svým chráněncům smyslem pro morálku, i když jsou to tak trochu rebelové a mají neobyčejný instinkt. Jsou to dobrodružní lidé, vždy ochotní pustit se do hledání čehokoliv.

Rodina (6. 3. - 4. 4.)

Lidé zrození ve znamení Rodina žijí pro ostatní, zejména pro své nejbližší. Hlavní předností těchto lidí jsou solidarita, empatie a harmonie. Nejšťastnější jsou v rodinném kruhu, který pro ně znamená bezpečné útočiště plné vřelosti a štěstí.

Láska každý den (5. 4. – 4. 5.)

Ti, kdo se narodili v tomto znamení, vždy vědí co mají dělat a jak to dělat. Byli obdařeni moudrostí a důvtipem, jsou zábavní a všech svých dobrých vlastností využívají k pomoci ostatním. Musí se však naučit říkat ne, aby ostatní nezneužívali jejich dobrosrdečnosti.

Trh (5. 5. – 4. 6.)

Stabilní lidé s klidným a prosperujícím životem, takoví jsou chráněnci znamení Trh. Občas bývají impulzivní a zbytečně plýtvají svou energií. Kvůli tomu bývají také často raněni ostatními. Pohání je strach, láska i temné emoce.

Předek (5. 6. – 4. 7.)

Předek je velmi mocné znamení, které silně působí na ostatní díky své síle, kouzlu a moudrosti. Mají tak sklony k manipulaci, aby získali to, co chtějí. To jim po nějakou dobu v životě vychází, ale musí se naučit moudrosti, aby přestali zneužívat svou moc.

Soudce (5. 7. - 4. 8.)

Pro Soudce je podle afrického horoskopu typické porozumění a naslouchání. Mají obrovský smysl pro povinnost a charisma. Čas od času touží po samotě, aby mohli načerpat síly. Někdy také vykazují silně egoistické rysy.

Kolový ořech (5. 8. – 3. 9.)

Jedno z nejšťastnějších a nejoptimističtějších znamení afrického horoskopu. Touží ochutnat vše, co jim život nabízí. Umí se bavit, jsou mírně chamtiví a někdy překračují hranice a zákony. Jejich záhubou může být požitek.

Cestovatel (4. 9. – 3. 10.)

Znamení Cestovatele jsou zvědavé a všestranné bytosti s otevřenou myslí, které se zajímají o vše nové a jiné, co neodpovídá zažitým pořádkům a rutině. Tyto novinky a odlišnosti probouzí jejich naděje a sny. Jejich slabou stránkou je neschopnost ovládat své emoce.

Cestovatel stále objevuje něco nového.

Odstup (4. 10. – 3. 11.)

Znamení s názvem Odstup charakterizuje své chráněnce jako snílky s tendencí utíkat od problémů. Řešení obtížných situací není jejich silnou stránkou, i když se to s jistou dávkou obratnosti mohou naučit. Tito lidé sice vědí, jak se v životě posunout dál, ale moc se jim to nedaří.

Dítě světa (4. 11.– 3. 12.)

Lidé zrození pod tímto znamením se svými vlastnostmi podobají těm nejmenším - dětem. Jsou naivní, živí, upřímní a spontánní. Do života ostatních přinášejí skutečnou radost a štěstí. Bývají společenští, věrní a také bystří a obratní vyjednavači.

Znamení Dítě světa má v sobě duši všech dětí.

Sklizeň a sýpka (4. 12. - 3. 1.)

Africký zvěrokruh se uzavírá znamením Sklizeň a sýpka. Prý jsou to jedni z nejšťastnějších osob, a to díky své přirozené energii. Narodili se, aby byli úspěšní, a oni toho umějí stoprocentně využít nejen k bohatství, ale i moudrosti a štědrosti.