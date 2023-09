Kdy nastane zářijový úplněk? Přesně v pátek 29. září v 11:57 hodin. Říká se mu také Měsíc zlátnoucího listí nebo kukuřičný a nastane v ohnivém znamení Berana, který silně ovlivní čtyři znamení zvěrokruhu. Která to jsou?

Beran (21.3. - 20.4.)

Určitě se vám to nebude líbit, ale během zářijového úplňku byste měli hodně zpomalit. Jste poslední týdny až příliš aktivní, a i když si to nikdy nepřiznáte, bude potřeba dobít energii. Využijte právě plný Měsíc ke zvolnění, najděte ve svém životě více lehkosti.

Zkuste se zamyslet nad tím, co vás nejvíce tíží a zda existuje cesta, jak tento problém zjednodušit a zlehčit. Možná, když nebudete některé věci a lidi kolem sebe tolik tvrdohlavě řešit, problém se vyřeší sám. Pamatujte také, že tento měsíc není jen o práci a povinnostech.



Býk (21.4. - 21.5.)

Až dosud jste věnovali veškerý čas jen a jen práci. Chcete být první a nejlepší a možná jste si ani nevšimli, že vám nezbývá žádný čas na vaše blízké. Zářijový úplněk si posvítí na vaše partnerství. Klíčovou lekcí těchto dnů pro vás bude naučit se zvládat konflikty zdravěji.

Naslouchejte druhým a zkuste být trochu více empatičtí, to vám obecně moc nejde a poslední dobou vůbec nevnímáte, co se vám vaši milovaní snaží říct. Buďte však připraveni na možnost, že už jste neposlouchali moc dlouho a ve vašem vztahu už druhá polovička nemá sílu cokoli napravovat.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Poslední dobou jste neustále někde pryč a doma se ukážete jen na chvíli. Stačí pár dnů a už vás to zase táhne někam za dobrodružstvím. Zářijový úplněk způsobí neklid a pocit ztracenosti. Tak moc toužíte být svobodní a zároveň mít domov a zázemí, kam se můžete vracet, že někdy nedokážete oběma dávat stejnou měrou.

Nejhorší to budou mít Střelci, na které doma někdo čeká, ať už je to partner, rodiče nebo přátelé. Mají pocit, že je zanedbáváte a objeví si i hádky a konflikty. Neutíkejte před nimi a naučte se říkat to, co si myslíte. Vyplatí se to.

Váhy (23.9. - 23.10.

Tento úplněk vám trochu zabrnká na nervy. Budete netrpělivější a neklidnější více, než obvykle. Chcete toho hodně stihnout, ale máte málo energie a nemůžete se soustředit. To je ta vaše snaha a honba za harmonií a vyrovnaností. Smiřte se s tím, že všechno v životě nemůže být skvělé a že jsou v životě dny a týdny, kdy se prostě nedaří.

Až moc se také zabýváte minulostí, během pátečního úplňku na vás zase vykouknou nějací kostlivci ze skříně. Je nutné minulost přijmout a jít dál. Přestaňte pracovat, naordinujte si odpočinek, vypněte telefon a jděte do přírody. Pomůže vám to najít ztracený balanc.