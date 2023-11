Myslíme si, že láska je základní prvek lidské existence. Co když to tak nevnímají všichni? Vždy jsme předpokládali, že potlačení emocí je výsledkem nějakého citového přetížení, které mělo za následek totální zhroucení. Pro jaká znamení zvěrokruhu je emocionální prázdnota spíše normou než výjimkou?

Beran (21.3. - 20.4.)

Proč Berani někdy působí jako emocionální roboti, kteří prošli nejtvrdším výcvikem potlačení emocí? Berani jsou věhlasní svou nezdolnou tvrdohlavostí, která může konkurovat nepoddajnosti dětské hračky, co se nechce vejít do správné dírky. Umí mistrně maskovat své emoce, ne proto, že by je neměli, ale proto, že si uvědomují jejich sílu. Jde o pokus o zachování rovnováhy.

Příště, až se setkáte s Beranem, jehož tvrdohlavost připomíná neprodyšný ocelový pancíř, nezapomeňte se podívat pod jeho fasádu. Je dost možné, že za tou emocionální automatizací najdete někoho, kdo se snaží zůstat věrný sám sobě, aniž by se nechal strhnout proudem emocí.

close info Profimedia zoom_in Berani prošli nejtvrdším výcvikem potlačení emocí.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou považováni za jedno z nejvíce emocionálně intenzivních znamení zvěrokruhu. Jsou zároveň vášniví a záhadní, s hlubokými emocemi, které jsou často skryté pod ledovou vrstvou chladu. Ale to není proto, že Štíři jsou prázdné nádoby bez kousku citu. Naopak, jejich schopnost vypnout své emoce je obranným mechanismem, který jim pomáhá chránit sebe sama před potenciálním zraněním.

Štíři dokážou být chladní a vášniví zároveň. Dokážou přepínat mezi svými emocemi tak snadno, jako kdyby přepínali televizní kanály. A to je přesně to, co je činí tak fascinujícími. Příště, až potkáte Štíra, nebojte se jeho chladu. Pokuste se místo toho pochopit, co se skrývá pod ledovou maskou. Možná budete překvapeni, jak mnoho vášně a emocí tam může být.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Potlačení emocí je pro Kozorohy nejenom obranným mechanismem, ale také záměrnou strategií. Kozorozi jsou cílevědomí jedinci. Vědí, že na cestě k úspěchu je nutná stálost a stabilita, a ty se nedají udržet, pokud nekontrolují své emoce. Je to pro ně naprosto přirozené. Lidé narození ve znamení Kozoroha jsou silně orientováni na cíle a jsou schopni obětovat okamžité uspokojení pro vzdálenější, větší výhody. Aby dosáhli svých cílů, jsou ochotni potlačit své emoce, aby se mohli soustředit na to, co je podle nich skutečně důležité.

close info Profimedia zoom_in Potlačení emocí je pro Kozorohy záměrnou strategií.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Důvod, proč Vodnáři působí tak chladně, může být zároveň jednoduchý i složitý. Na jedné straně mohou Vodnáři potlačovat své emoce jako způsob, jak se vyhnout konfrontaci a případné bolesti. Na druhé straně jsou Vodnáři známí svým intelektuálním a nekonvenčním myšlením. Mohou být velmi výstřední a mají tendenci upřednostňovat své ideály před osobními emocemi.

Zdroj: bestlifeonline.com, yourtango.com