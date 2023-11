close info Profimedia

Kristýna Stoklásková 24. 11. 2023 17:30 clock 2 minuty

Víte, co je to majlant? Je to staré slovo pro bohatství nebo drahotu, které se používalo v dobách, kdy byly šperky považovány za zdroj bohatství a moci. Šperky jsou symboly, které mají hluboký význam a odrážejí naši osobnost, naše touhy a naše sny. Právě proto je tak důležité vybrat ten správný.

Býk (21.4. - 21.5.) Ženy v Býku jsou známé svým rychlým a jistým rozhodováním a stabilitou. A právě diamant je kámen, který symbolizuje pevnost a nerozbitnost, stejně tak jako Býk. Když si žena v Býku připne na krk diamantový náhrdelník nebo nasadí diamantový prsten, stává se z ní neporazitelná bojovnice, která si jde za svými cíli bez ohledu na překážky.



Diamant Býkům připomíná, že jsou narozeni pod vládou Venuše, planety lásky a krásy. Tento kámen je také symbolem bohatství a hojnosti, které jsou přirozenou součástí Býčí podstaty. Když si ho nasadí, stanou se magnetem pro všechno dobré, co vesmír nabízí. close info Profimedia zoom_in Když si žena v Býku nasadí diamantový prsten, stává se z ní neporazitelná bojovnice. Blíženci (22.5. - 21.6.) Blíženci jsou jedinečné bytosti s nevyčerpatelným intelektem, které se nebojí změn a vítají je s otevřenou náručí. Merkur je jejich vládnoucí planetou, která v astrologii symbolizuje myšlení, komunikaci a rychlost. Není divu, že Blíženci jsou tak ostražití a rychle se adaptující na jakoukoliv situaci.



Blíženci sice disponují obrovským intelektem, ale právě kvůli svému prudkému tempu a neustálému zaměstnávání mozku mohou trpět duševními problémy. Tady vstupuje na scénu smaragd, rodný kámen Merkuru. Představte si závodní auto, které zvyšuje otáčky motoru na maximum. A smaragd je jako chladicí kapalina, která zabraňuje přehřátí a udržuje vše v rovnováze. Střelec (23.11. - 21.12.) Dámy a pánové, vy, co jste se narodili mezi 23. listopadem a 21. prosincem, vězte, že jste něco jako kosmičtí rytíři. Střelec je znamením ambiciózních, tvrdě pracujících a dobrodružných duší, které svými silami bez zbraní a lží dobývají svět.



Žlutý safír nebo také Pukhraj, není jen obyčejný kámen. Je to drahokam vaší vládnoucí planety Jupiter. Představuje symbol moci, moudrosti a prosperity. Je to váš štít a váš meč v boji s výzvami života, díky kterému máte schopnost vidět dál než ostatní, schopnost neúnavně pracovat, a přitom neztrácet ze zřetele svůj cíl. Je to vaše tajná zbraň, která vás posouvá kupředu, když se zdá, že svět kolem vás se zastavil.

