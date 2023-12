Ve světě hraček, kde pestré šaty a luxusní vily tvoří realitu, existuje jedna panenka, která vytváří výjimečné vzpomínky pro děti i dospělé. Barbie nebyla jen další hračka, kterou jsme oblékali a česali. Byla to postava, do které jsme vkládali naše touhy, postava, se kterou jsme se identifikovali.

Ale co kdybychom vám řekli, že postava Barbie, kterou jste milovali, o vás může říct mnohem více než jen to, jaký typ panenek vás bavil? Co když vaše oblíbená Barbie postava může mít něco společného s vaším znamením zvěrokruhu?

Beran: Právnička Barbie

Právnička Barbie je ikonou pro mnoho lidí. Je to postava, která představuje to, co by mělo být v ideálním případě spojováno s právnickou prací – odvahu, rozhodnost a spravedlnost. A tento obraz se dokonale kryje s charakteristikou Berana. Berani jsou známí svým ohnivým naturelem. Jsou to bojovníci, kteří se srdnatě vrhají do vyřešení jakéhokoli problému. A když se jedná o téma, které je pro ně zásadní, dají do toho vše.

Barbie stejně jako Beran představuje spravedlnost.

Býk: Midge/Těhotná Barbie

Kontroverzní verze panenky Barbie, Midge, byla vyrobena s odnímatelným břichem a malou panenkou uvnitř, symbolizující těhotenství. Tento koncept byl pro mnohé šokující a ohromující, ale pro Midge to bylo další potvrzení jejího naprostého štěstí a spokojenosti se svým domácím životem, což je typickou charakteristikou Býků. Jako Býk, Midge je známá svou silnou vůlí a neochvějnou loajalitou. Je spokojená v přítomném okamžiku a nemá tendenci se ohlížet zpět nebo se obávat budoucnosti.

Blíženci: Autorka Barbie

Barbie Land je dokonalou ilustrací toho, jak mohou Blíženci jako Autorka Barbie využít svou komunikační dovednost k tomu, aby vytvořili poutavý a inspirující obsah. Její schopnost vidět svět z netradiční perspektivy, sdílet svůj pohled a inspirující příběhy s ostatními, je důkazem toho, jak mohou Blíženci jako Autorka Barbie ovlivnit svět kolem sebe skrze své psaní.

Rak: Mořská panna Barbie

Raci, stejně jako mořská panna Barbie, nám ukazují, že emoce jsou přirozenou součástí života a že se jich nemusíme bát. Naopak, měli bychom je přijímat s otevřeným srdcem a radovat se z nich, stejně jako se radujeme z barev duhy po dešti. Ať už jste Rakem nebo jen obdivujete jejich jedinečný charakter, vždy si pamatujte, že každý z nás má v sobě kousek této neuvěřitelné síly. Síly, která nám pomáhá plavat v oceánu emocí, a přitom neztrácet kontakt s realitou.

Rak, stejně jako Barbie Mermaid mají sílu, která nám pomáhá plavat v oceánu emocí.

Lev: Prezidentka Barbie

Stejně tak jako lev v divočině, prezidentka Barbie dokáže zachytit ducha vesmíru Barbie a vést ostatní k pokroku. A to dokonce s grácií a elegancí, kterou byste očekávali od panenky Barbie. Její silou je schopnost být silnou vůdkyní, která dokáže ovládat masy. Tento zvláštní mix autority a elegance je přesně to, co významně odlišuje Lvice i Prezidentku Barbie od jakékoliv jiné Barbie. Není to jen o její schopnosti ladně nosit růžové šaty s třpytivými podpatky. Je to o její schopnosti používat tyto atributy jako nástroje ve své vládě.

Panna: Novinářka/Barbie oceněná Pulitzerovou cenou

Jak je možné, že se Novinářka Barbie dostala na takovou pozici? Je to díky její zvídavé mysli. Neexistuje žádné jiné znamení, které by se lépe hodilo pro analytickou a přemítavou Pannu, než postava Barbie oceněná Pulitzerovou cenou. Díky její schopnosti sdílet odhalení se podělila o fakta, která by jinak zůstala skryta. Barbie, v roli novinářky, se stala tou nejzvídavější a nejodhodlanější postavou v celém světě Barbie. Její příběh je příběhem všech mladých dívek, které sní o tom, že budou moci vyjádřit své myšlenky a názory a tím změnit svět.

Váhy: Soudkyně Nejvyššího soudu Barbie

Barbie, jako Soudkyně Nejvyššího soudu, zvažuje pravidla a předpisy růžového světa Barbie Landu se spravedlností pro všechny. Tato postava nám, stejně jako jedinci ve Vahách připomíná, že spravedlnost a řád jsou možné a potřebné i v prostředí, které může být na první pohled chaotické a neuspořádané.

Postava Barbie nám, stejně jako jedinci ve Vahách, připomíná, že spravedlnost a řád jsou možné a potřebné.

Štír: Doktorka Barbie

Doktorka Barbie není jen panenka. Je to obraz silné, sebevědomé a pečovatelské ženy, kterou Doktorka Barbie bezpochyby je. Stejně jako Štírky ukazuje, jak můžeme využít své jedinečné vlastnosti pro dobro druhých. Je to příklad toho, jak vášeň, oddanost a diskrétnost mohou vést k pozitivním změnám a léčení. A je to připomenutí, že i v malých věcech, jako je hra s panenkou, můžeme najít smysl a účel.

Střelec: Diplomatka Barbie

Barbie Land, domov naší Diplomatky, je na první pohled idylickým místem. Ale jako každý jiný svět, i tento má své konflikty a problémy. Právě v těchto případech vstupuje na scénu Diplomatka Barbie. Střelci, stejně jako naše Barbie, jsou často vnímáni jako lidé, kteří jsou otevření a přijímají nové myšlenky a perspektivy. Tato vlastnost může hrát významnou roli v diplomatických situacích, kde je schopnost porozumět a respektovat odlišné názory klíčová.

Kozoroh: Fyzička/Nositelka Nobelovy ceny Barbie

Kozoroh je znamení zrozené pro úspěch. Jeho odhodlání a vytrvalost jsou legendární. Kozorozi se nezaleknou žádné výzvy, a to včetně studia fyziky a získání Nobelovy ceny. Právě proto je Fyzička/Nositelka Nobelovy ceny Barbie ztělesněním tohoto znamení. Její pevná vůle a neoblomná odhodlanost nutí ostatní dělat víc než jen snít – motivuje je k činům. Studium prostoru, času, energie a hmoty je pro tyto lidi přirozenou cestou. Chtějí uplatnit své poznatky v reálném světě, stejně jako Barbie ve světě snů.

Vodnář: Gymnastka/Podivná Barbie

Podivná Barbie není "podivná" v negativním slova smyslu. Je to bývalá gymnastka, která se odvážila být jiná než ostatní. Místo toho, aby se snažila zapadnout mezi ostatní Barbie panenky, tato postava vyniká svou jedinečností. Není to typická panenka, která by se snažila napodobovat stereotypní ideály krásy a dokonalosti. Podivná Barbie má svůj vlastní hlas a názory, které se často neshodují s pohledy ostatních panenek. Je symbolem, stejně jako všechny Vodnářky, odvahy a individuality.

Podivná Barbie je bývalá gymnastka, která se odvážila být jiná než ostatní.

Ryby: Stereotypní Barbie

Když se podíváme na to, jaké jsou charakteristiky znamení Ryb, uvědomíme si, že Stereotypní Barbie je živoucím příkladem tohoto znamení. Ryby jsou známé svou schopností snít a ztvárňovat svět kolem sebe. Tvoření je pro ně způsob, jak se vyjádřit a jak se spojit se světem. Vyzařují lásku a půvab. Fantazie, elegance, a schopnost tvořit svět kolem sebe je to, co činí Barbie/Rybu tak přitažlivou a nezapomenutelnou ikonou.

Zdroj: teenvogue.com