Omluva je nepochybně vzácný poklad v dnešním světě. Jenže, když se začnete omlouvat za věci, které nejsou vaší vinou, může to být známkou problému. Je to ukazatel, že jste ochotni podvolit se jiným, aniž byste se hájili. Toto chování je typické právě pro znamení Raka, Ryb a Vah.

Raci, Ryby a Váhy jsou znamení, která se vyznačují precizní citlivostí na emoce ostatních. Jejich smysl pro empatii je tak silný, že se dokážou vcítit do pocitů druhých, a pokud se někdo cítí nepříjemně, cítí se nepříjemně i oni. To je důvod, proč se často omlouvají, kdykoliv se jim situace zdá napjatá nebo trapná – chtějí ulevit druhým, ale přitom zapomínají na sebe.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak má hluboko zakořeněnou touhu po harmonii. Toto vodní znamení je jako vlny moře, které léčí a uklidňují, ale mohou být také silné a rozbouřené.

Chtějí, aby se všichni cítili pohodlně a bezpečně. Když vidí, že se někdo cítí nepohodlně, nebo když dojde k nějakému konfliktu, jejich první reakcí je se omluvit. Ne proto, že by se cítili vinni, ale proto, že chtějí udržet pokoj a harmonii.

Toto chování může vést k tomu, že se Rak dostane do pozice, kdy jsou jeho potřeby a pocity opomíjeny. Rak by měl pamatovat na to, že ne všechny situace vyžadují omluvu. Někdy je nejlepší umět říci NE bez pocitu viny.

Rak by měl pamatovat na to, že ne všechny situace vyžadují omluvu.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy, symbolizované váhami spravedlnosti, touží po harmonii a rovnováze. Mají tendenci být mírotvůrci v konfliktních situacích, dbají na to, aby se proti nikomu nepostavily a aby nijak nezranily cizí city. Jakmile mají pocit, že někoho rozčílily, omlouvají se, dokud si nemyslí, že je rovnováha obnovena. A i poté pravděpodobně hodí do vzduchu pár „promiň“, jen pro jistotu.

To, že se omlouvají, ukazuje, že jsou schopné vidět věci z pohledu ostatních a že jim na ostatních záleží. Ale všeho moc škodí.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jsou vodní znamení, takže jsou extrémně citlivé a nesnesou pomyšlení, že by zraňovaly city někoho jiného. Proto, když se ocitnou v situaci, kdy se mohou někomu omluvit, udělají to. Ne proto, že by se chtěly vyhnout konfliktu, ale protože opravdu cítí, že by měly přijmout odpovědnost za své činy a slova.

Ale proč se Ryba omlouvá tak často? Možná proto, že chápe, jak hluboký vliv mohou mít slova na nás všechny. Protože ví, že jedno nesprávně vyřčené slovo může zranit. A protože chce být tím, kdo přináší uzdravení, a ne bolest.

Zdroj: bustle.com