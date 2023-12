Někdy může být rozchod osvobozující, protože vy už stejnak cítíte, že to neklape. Rok 2024 před vámi je jako bílý list papíru, na který můžete napsat nový příběh. Jaký to je pocity, když vidíte své znamení napsané černé na bílém? Máte obavy nebo naopak naději?

Beran (21.3. - 20.4.)

Rozchod v prosinci je jako otevření dveří k novému začátku, milí Berani. Je to příležitost k obnově sebe sama, k nalezení své vlastní síly a k objevení nových možností. Strhněte tu náplast, rychle a bude vám lépe. Protože věřte mi, jen když opustíte staré, můžete objevit nové.



Berani, tenhle prosinec bude pro vás zlomový. S Merkurem a Kozorohem po vaší straně jste připraveni na nový začátek.

Panna (23.8. - 22.9.)

Už jste slyšeli rčení, že „láska je slepá“? Merkur je ta planeta, která nám obléká růžové brýle a my pak vidíme svět krásnější, než jaký ve skutečnosti je. Ale co když tyto brýle nikdy nesundáme a realitu necháme za dveřmi? V prosinci, kdy Merkur nabírá na síle, budete moci vidět obě strany – tu stranu vašeho vztahu, jaký by mohl být, a tu druhou, jaký ve skutečnosti je.



Je to těžké, že? Snažit se vidět věci tak, jakými jsou, a ne tak, jak bychom si je přáli. A víte co? Rozchod v prosinci není konec světa. Je to jen konec jedné kapitoly a začátek nové. Je to příležitost zkoumat sebe sama, své potřeby a touhy. Je to šance objevit nové cesty a možnosti.

Rozchod je jen konec jedné kapitoly a začátek nové.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy, máte pocit, že něco ve vašem vztahu chybí? Možná se to bojíte přiznat. To je v pořádku. Ale vězte, že váš strach nezmizí, pokud ho budete ignorovat. Naopak, poroste. Pokud se cítíte nespokojení, nesmíte si to vyčítat. Neměli byste cítit vinu za to, že máte potřeby. Místo toho bys měli být hrdí na to, že jste odvážní.



Nebojte se toho, že pokud budete mluvit o svých potřebách, vztah skončí. Pokud to skončí, možná to skončilo z důvodu, který byl mnohem větší než tyto obavy. Ať už to je jakkoli, stále máte možnost začít nový život. Můžeš se pohnout vpřed.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Někdy je to, jako kdybyste se ztratili v labyrintu svého vlastního pohodlí. Jste tam, vědomě nebo nevědomě, uvězněni ve světě předvídatelnosti a jistoty. Jste Kozoroh, znamení, které je známé svou uzemněností a stabilitou. Na jedné straně je to vaše síla, ale na druhé straně vás to omezuje. Například v lásce.



Rozchod v prosinci může být tou nejlepší věcí, která se vám může stát. Může to být nový začátek, nová cesta k nalezení skutečné lásky a štěstí. Může to být příležitost, kterou jste si vždy přáli, ale nikdy jste si nedovolili ji udělat. Je čas dát si sbohem starým návykům, strachu a nejistotě. Je čas se postavit sobě samému a přijmout změnu.

Zdroj: yourtango.com