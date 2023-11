Všimli jste si někdy, že váš tréninkový režim a rozumná strava nevedou k očekávaným výsledkům? Frustrující, že ano? Někdy to může být jako sisyfovská práce, kdy se zdá, že kámen, kterým je naše váha, se neustále kutálí zpět dolů. Jojo efekt nás umí potrápit. Koho nejvíc?

Štír (24.10. - 22.11.)

Štír je silný a odhodlaný. Když si něco umíní, jde za tím až do konce. Problém je, že Štír má také sklon k extrémům. Buď je na striktní dietě nebo se oddává svým oblíbeným jídlům. A to často vede k jojo efektu. Ale jak mohou Štíři dosáhnout svého cíle? Odpověď leží v GM dietě, stravovacím plánu, který může pomoci Štírům dosáhnout jejich cíle.



GM dieta je program, který je rozdělen do sedmi dnů, přičemž každý den je věnován konzumaci určité skupiny potravin. Štíři, kteří se rozhodnou pro tuto dietu, musí být připraveni na přísný režim, který zahrnuje konzumaci ovoce v pondělí, zeleniny v úterý a tak dále. To může znít jako náročný úkol, ale je to jen součástí cesty, která může Štírům pomoci zhubnout.

close info Profimedia zoom_in GM dieta = v pondělí jen ovoce, v úterý jen zelenina atd.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář je svobodomyslný a nezávislý. Odpůrce davu. Má rád své vlastní rutiny a nesnáší, když mu někdo říká, co má dělat. Proto Vodnář často nevydrží na dietách, které mu předepisují. Pro Vodnáře je nejlepší dieta ta, která je flexibilní a dává jim svobodu. Místo pevných jídelníčků by měli mít možnost vybírat si zdravé možnosti podle své chuti.



Dietní program Whole30 je přesně to pravé. Je to způsob, jak osvobodit tělo od potravin, které mu nesvědčí. Rafinované cukry, alkohol, mléčné výrobky, určité druhy obilovin – to všechno jsou jídla, které miluje náš jazyk, ale nenávidí naše tělo.



Vodnáři, zkuste si to představit jako výzvu. Jako možnost, jak se osvobodit od potravin, které vás táhnou dolů. Možnost zlepšit své zdraví a pohodu. Možnost ukázat, že jste skutečně nezávislým myslitelem, který ví, co je pro něj dobré.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Jste Ryba, že? Pak jistě víte, jak moc jsou Ryby citlivé a intuitivní. Jak hluboký mají vztah k jídlu, jak je pro ně jezení často o emocích. Když jsou šťastné, chtějí si dopřát. Když jsou smutné, hledají útěchu v jídle. Pro Ryby není jen tak jednoduché dodržovat striktní dietu, ale Raw food dieta může být přesně tím, co hledají. Proč? Protože Ryby jsou soucitné a potřebují stejný soucit, když chtějí zhubnout.



Raw food dieta, jak název napovídá, znamená tepelně neupravené potraviny, nezpracované potraviny a čerstvé přírodní potraviny. Vezměte do rukou jablko. Cítíte, jak je plné života? Jak je plné energie? To je přesně to, co chceme pro naše tělo. Chceme mu dát to nejlepší, co příroda nabízí.



Při prvním pohledu na RF dietu si můžete myslet: "Ale to je přeci jen ovoce a zelenina. Jak může být taková strava dostatečná?" Věřte mi, je to mnohem více než jen ovoce a zelenina. Raw food dieta je o přijetí přírody v její nejčistší formě, o vytváření jídla, které je nejen zdravé, ale také chutné a uspokojuje naše chuťové buňky.

