Může znamení zvěrokruhu skutečně ovlivňovat naše návyky a preference? Jak se vypořádáváme se svými slabostmi? Co třeba Lev, který má slabost pro luxusní víno nebo Střelec, který nemůže odolat adrenalinovým zážitkům? Proč Váha neustále balancuje mezi zdravým životním stylem a lákavými pochoutkami?

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi jsou rození vůdci, jejich dominující, otevřené a sebevědomé povahy je činí nesmírně charismatickými. Ale tato neotřelá sebejistota může vést k přehnanému pocitu vlastní důležitosti.



Lev jako symbol síly a dominantnosti má své stinné stránky, které ho mohou stát jeho království. Jeho potřeba být středem pozornosti a stát na vrcholu může vést k závislostem na různých lákadlech, které mu poskytují jeho potřebnou dávku vzrušení a euforie. Ať už je to alkohol, tabák, drogy, hazard nebo dokonce nevěra, na kterou mnozí Lvi pohlížejí jako na přirozenou neřest.

Váhy (23.9. - 23.10.)

A Váhy? S jejich nenasytnou touhou po rovnováze by mohly mít tendenci přehánět vše, co dělají, což by mohlo vést k potenciální závislosti. Váhy jsou známé jako vyrovnané, spravedlivé, ale také nerozhodné a hádavé. Zároveň jsou oddané své idealizované vizi "jak by věci měly být".



Váhy se někdy pokoušejí uniknout realitě, třeba alkoholem nebo rekreačními drogami. Mají tendenci hledat dokonalost, což může vést k závislosti na cvičení. Jejich touha po harmonii a kráse v životě vede tyto jedince až k promiskuitě. Zdá se to šokující? Možná ano, ale důležité je si uvědomit, že toto jsou jen potenciální rizika. Stejně jako vše v životě, i znamení zvěrokruhu mají své světlé a stinné stránky.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelec je jako skokan na lyžích, který se řítí z kopce s neuvěřitelnou rychlostí a adrenalinem, aniž by věděl, co ho čeká dole. Toto je obraz, který představuje životní styl Střelce, který má neustálý hlad po nových zážitcích, což může vést k nepředvídatelným situacím a možným závislostem, hlavně na adrenalinu.



Střelci jsou známí tím, že jsou nevšímaví k detailům, což je často klíčovým faktorem při rozpoznání začínající závislosti. Je to, jako by byli na lodi v bouři, zaměření na udržení kurzu a nevšímali si malých děr, které se začínají tvořit na trupu lodi. Závislost je neviditelný nepřítel, který postihuje mnoho lidí, včetně těch narozených ve znamení Střelce. Výzvou je nejen identifikovat, ale také přijmout tuto závislost a pracovat na jejím překonání.

