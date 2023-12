Možná se chcete rozejít, ale to nutně neznamená, že to dnes uděláte. Jste s někým, kdo vás přivádí k šílenství. Mysleli jste si, že se po tak dlouhé době změní, ale teď si začínáte myslet, že to byl jen sen. Proč se Luna ve Střelci tak výrazně odráží v našich emocích a pocitech?

První a nejtěžší je potřeba svobody. Dnešní Luna ve Střelci rozjitří vnitřní potřebu svobody a nezávislosti. Lidé se mohou cítit omezení, pokud mají pocit, že jsou emocionálně nebo fyzicky spoutáni.

Druhým faktorem je otevřenost a upřímnost. Luna ve Střelci může přinést otevřenost a upřímnost v emocionálního projevu. Lidé budou preferovat přímou komunikaci a sdílení svých pocitů bez zbytečného zkrášlování.

Panna (23.8. - 22.9.)

Střelecké novoluní přináší touhu po svobodě a nezávislosti. Panny, když jste uvázány v rutině, cítíte se jako vězni ve vlastním životě. Váš vztah vás připoutává k místu, kde se cítíte ztracení a bezmocní. Ale toto novoluní ve Střelci vás nutí postavit se na vlastní nohy a začít dělat změny. Cítíte potřebu objevovat nové možnosti a rozšiřovat své hranice. Vaše touha po rozchodu není o odmítnutí partnera, ale o touze po nových zážitcích a příležitostech. Dělejte s tím něco.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy, dnes můžete cítit nesnášenlivost vůči omezením. Můžete pociťovat frustraci, pokud máte pocit, že jsou vaše volby omezovány. A to je ok, protože dnes je den, kdy máte možnost přehodnotit svůj směr a rozhodnout se, co je pro vás nejlepší.

Ale to není vše. Luna ve Střelci může přinést do emocionální sféry Váhy také zájem o hlubší významy a hodnoty. To může znamenat, že se Váhy začnou ptát na větší životní otázky, hledající smysl a filozofii života. Najdou to všechno u současného partnera?

Štír (24.10. - 22.11.)

Když se podíváme na hvězdnou mapu, uvidíme, že Luna, naše Měsíční bohyně, ve Střelci tvoří zvláštní dynamiku. To může mít dramatický dopad na všechny, kteří se narodili pod znamením Štíra. Střelec je znamení spojené s optimismem, svobodou a filozofií. Doba, kdy Luna prochází Střelcem, může vést k intenzivním emocionálním projevům, které zahrnují touhu po svobodě, nezávislosti a hloubkovém porozumění světa.

A vy Štíři cítíte potřebu změny nebo dokonce touhu po rozchodu. Nebuďte překvapeni. Je to součástí vaší cesty k sebepoznání a seberealizaci. Toužíte po usmíření nebo po rozchodu? Luna ve Střelci vám může poskytnout nádhernou příležitost. Energie Měsíce vás může vést k hlubšímu porozumění a empatii, což může otevřít i cestu k usmíření.