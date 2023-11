Představme si, že naše osobnost je jako ledovec. Ta část, kterou vidíme, je jen špičkou toho, co se skrývá pod hladinou. Naše vlastnosti a myšlenkové vzorce, které nás definují, jsou jako obrovský útvar ledu skrytý pod vodou. Věřte nebo ne, hvězdy mohou poodhalit kus těchto skrytých tendencí lidí.

Beran (21.3. - 20.4.)

Představte si Berana jako divokého mustanga. Je plný síly a energie, ale potřebuje správné vedení, aby se tato energie neproměnila v destruktivní sílu. Intermitentní výbušná porucha, která je charakterizována děsivými výbuchy hněvu a agrese, může vypadat jako extrémní forma beraní impulzivity.



Na druhé straně, použití metafor jako je "beraní energie" a "výbušná porucha" může pomoci lépe pochopit, jak tato impulzivní energie funguje a jak ji můžeme přetavit v něco pozitivního.

Býk (21.4. - 21.5.)

Tvrdohlavost a touha po jistotě může být důvodem, proč jsou Býci často označováni jako náchylnější k obsedantně-kompulzivní poruše (OCD).



Je důležité si uvědomit, že i když Býci mohou mít rysy, které jsou příznačné pro OCD, jako je potřeba kontroly, strach z nejistoty nebo perfekcionismus, neznamená to, že mají tuto poruchu. OCD je vážné onemocnění, které vyžaduje odbornou pomoc a léčbu, zatímco rysy Býka jsou součástí jejich osobnosti, kterou mohou změnit, pokud chtějí.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou mistry konverzace. Jejich mysl je jako bzučící včelí úl plný myšlenek, které se snaží uniknout ven. Tento tok myšlenek je často tak intenzivní, že je těžké udržet ho uvnitř. Proto potřebují sociální interakci jako ventil, který jim pomůže ulevit od přetlaku.



Nicméně, tato potřeba sociální interakce, se může někdy změnit v závislost. Blíženci, kteří tráví příliš mnoho času v sociálních interakcích bez dostatečného času pro sebe, mohou začít příliš spoléhat na ostatní pro potvrzení své vlastní hodnoty. To může vést k vývoji závislostní poruchy osobnosti, což je stav, kdy je jedinec příliš závislý na ostatních k naplnění svých emocionálních a fyzických potřeb.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci jsou jedinci s výrazně emocionálním vnitřním životem, kteří intenzivně prožívají různé emoce. Avšak, i přes svou citlivost, mají tendenci nedávat své pocity najevo. Tato zdrženlivost může pramenit z obav z odmítnutí a kritiky, což zvyšuje jejich náchylnost k rozvoji paranoidní poruchy osobnosti. Tato psychická porucha se může projevovat přehnaným zaměřením na potenciální hrozby a nedůvěrou k ostatním lidem.



Příště, když potkáte Raka, vzpomeňte si na to, co skrývá uvnitř své schránky. A možná mu pomůžete najít odvahu otevřít se a ukázat své pravé já.

Lev (23.7. - 22.8.)

Představte si, že jste na večírku, kde je Lev středem pozornosti. Všichni ho obdivují, ale pak přijde chvíle, kdy už je jeho sebestřednost moc. Místo, aby se stal inspirací, stává se terčem posměchu. A přesto to nedokáže vzít na vědomí.



Narcistická porucha osobnosti není něco, co by mělo být přehlíženo. Je to vážný problém, který vyžaduje odbornou pomoc a léčbu. Ačkoli je pro člověka těžké přiznat si, že může být narcista, je důležité pochopit, že tato porucha není vlastností, na kterou by člověk měl být hrdý. A právě tady, na této tenké hraně mezi sebevědomím a sebestředností, začíná naše cesta k pochopení narcistické poruchy osobnosti.

Panna (23.8. - 22.9.)

Hraniční porucha osobnosti je porucha duševního zdraví charakterizovaná obtížemi se zvládáním emocí a problémy s představou sebe sama. Panny, které jsou zvyklé na přesnost a dokonalost, mohou snadno sklouznout do tohoto stavu, pokud cítí, že věci nejsou v pořádku.



Tito jedinci mají analytickou mysl a jsou známí svým pečlivým detailním přístupem ke všemu, co dělají. Když něco nejde tak, jak si představovali, mohou se cítit zklamaně a zahořkle. Tento stres může vést k psychickým problémům, včetně vývoje hraniční poruchy osobnosti.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Lidé, kteří mají vyrovnanou osobnost jako Váhy, mají tendenci držet se ve středu, vyhýbat se extrémům a hledat rovnováhu ve všem, co dělají. Ale co se stane, když se tito lidé dostanou pod tlak?



Ztráta rovnováhy může vést k situacím, kdy si Váhy nedůvěřují a obtížně zvládají stresové situace. Někteří z nich mohou dokonce propadnout sebepoškozující poruše osobnosti, která je známá také jako masochistická porucha osobnosti.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou lidé plní vášně, kteří svůj život tají jako starobylé poklady. Mají tendenci se vyhýbat sociálnímu prostředí a pohodlně se cítí ve svém vlastním prostoru. Jedná se o barvitou metaforu, která osvětluje dualitu jejich povahy. Na jedné straně je tu láska ke klidu a soukromí, na druhé straně je tu strach ze sociálních interakcí, který je může vtáhnout do víru vyhýbavé poruchy osobnosti.



Vyhýbavá porucha osobnosti je stav, kdy se jedinec vyhýbá sociálním situacím a vztahům z obavy z odmítnutí nebo negativního hodnocení.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci si velmi často nastavují nerealistické cíle. Vždy se snaží dosáhnout nejvyššího vrcholu, aniž by zvážili, jak se tam dostanou. Přestože je jejich touha po vzrušení obdivuhodná, mohou pro svůj vlastní klid a pohodu uvažovat o tom, jak efektivně plánovat své aktivity.



Vzhledem k jejich vysoké aktivitě a obvyklému neklidu mají skvělé predispozice k vývoji poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Vyvážený přístup k rozhodování, který zohledňuje reálnost cílů a minimalizuje stres z nedosažitelných očekávání, může přinést větší harmonii a uspokojení.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kdo z nás by neznal obrázek pracovitého Kozoroha, který je vždy připraven obětovat se pro svou práci a dosáhnout vrcholů profesního úspěchu? Toto znamení zvěrokruhu je známé svou pečlivostí, pracovitostí a pragmatismem. Kozorozi mají nezlomnou víru v dokonalost, a právě tato víra je činí náchylnými k poruchám perfekcionismu. Naučit se přijímat své chyby a nedokonalosti jako součást růstu a vývoje člověka, nikoli jako překážky k úspěchu, je pro Kozorohy ta nejlepší cesta.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Neobvyklé chování a excentrické nápady Vodnářů mohou vést k vývoji tzv. schizotypální poruchy osobnosti. Tento termín, který může znít trochu děsivě, je v podstatě jen označením pro lidi, kteří mají odlišné a jedinečné způsoby vnímání a chování se v běžném životě.



Vodnáři nedokážou rozeznat rozdíl mezi realitou a představivostí, což je činí jedinečnými a neobvyklými. Tato schopnost žít v bublině vlastního vnímání může znamenat, že Vodnáři jsou často nesprávně chápáni. Berou život s lehkostí a neberou věci příliš vážně. A i když se to může zdát jako nedostatek uvědomění, je to ve skutečnosti jejich silná stránka.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jsou známé svou citlivostí a soucitem. Když se setkáte s osobou narozenou v tomto znamení, možná vás překvapí její schopnost vcítit se do pohnutek druhých a porozumět jim na hluboké, téměř telepatické úrovni. Tento dar je pro ně zároveň požehnáním i kletbou, protože je činí citlivými na kritiku a často je nutí vyhýbat se nepříjemným rozhovorům.



Takové chování může vést k nádechu komplexu méněcennosti, který zvyšuje pravděpodobnost vzniku vyhýbavé poruchy osobnosti. Ryby se mohou stáhnout do tmavých vod a vyhýbat se jakýmkoli intimním a sociálním interakcím, které by mohly vyvolat kritiku nebo konflikty.

Tento článek nemá v úmyslu bagatelizovat problémy duševního zdraví, ani si neklade za cíl šířit jakékoli dezinformace. Důležité je si ale uvědomit, že ačkoliv astrologie může nabídnout určité náznaky a směry, nejsme svými znameními definováni. Máme schopnost učit se, růst a adaptovat se na různé životní situace. Ať už jste jakéhokoli znamení, pamatujte, že vaše emoce jsou platnou a důležitou součástí vás. A pokud se někdy cítíte přemoženi svými emocemi, nebojte se požádat o pomoc. Protože na konci dne, všichni jsme na stejné lodi, plující na tom samém moři emocí.

