Přemýšlíte někdy, proč ta vaše sousedka, co ráno běhá půlmaratony a večer zvládne ještě křížovku v rekordním čase, je taková čipera, přestože jí už dávno chodí důchod? Možná je to genetika, možná životní styl, nebo... co když je to prostě díky jejímu znamení zvěrokruhu?

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorozi jsou jako maratonští běžci ve světě zvěrokruhu. Tito lidé mají výdrž, ať už fyzickou nebo mentální, a zdá se, že si problémy podávají jako snídaňové cereálie – rychle a efektivně. Jejich motto: „Sílou vytrvalosti a péčí o sebe k dlouhému a plodnému životu.“ Jsou to sportovní nadšenci, kteří se nebojí pravidelných lékařských prohlídek. Kdo by nechtěl být Kozorohem, když mu hvězdy slibují dlouhý život plný úspěchů a bez zbytečného stresu?

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci, ti lovci pohodlí, mají v horoskopu napsáno, že se dožijí krásného věku díky své opatrnosti a lásce k stabilnímu životnímu stylu. Lidé narození ve znamení Býka jsou jakoby živoucí reklama na „žij pomalu a užívej si“. Jejich tajemstvím je vyhýbání se zbytečným rizikům a udržování fyzické kondice, což jim otevírá dveře k dlouhověkosti.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in „Žij pomalu a užívej si," je motto Býků.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy, milovníci harmonie, se dožívají vysokého věku díky svému způsobu života zaměřenému na klid a vyrovnanost. Přemýšlí dvakrát, než udělají krok a snaží se vyhnout jakémukoli druhu drama. Jejich heslo? „Pomalu a s rozvahou.“ Váhy jsou důkazem, že hledání rovnováhy ve všem může vést k delšímu a šťastnějšímu životu.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny, ti věční perfekcionisté, si díky své obavě o zdraví a organizačním schopnostem zajistí dlouhý život. Panny jsou připravené investovat do svého zdraví a vzhledu a dobře se starají o svou psychickou pohodu. Jejich motto? „Prevence je lepší než léčba.“ A to se jim vyplácí v podobě dlouhých let plných vitality.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in „Prevence je lepší než léčba,“ říkají Panny.

Beran (21.3. - 20.4.)

„Sportem ke zdraví a jídlem k radosti.“ Toto motto výstižně odráží energický přístup Beranů k životu, kde fyzická aktivita a zdravá strava nejsou jen prostředky k dosažení dlouhověkosti, ale také zdrojem radosti a spokojenosti. Jsou rozhodní a nebojí se vyhledat lékařskou pomoc, když to potřebují.

Berani si užívají čas strávený na čerstvém vzduchu a jejich energie se zdá být nevyčerpatelná. Hvězdy jim slibují, že jejich vášeň pro aktivní životní styl bude nejenom zdrojem osobního štěstí a spokojenosti, ale také klíčem k udržení zdraví a vitality na dlouhé roky.

Souhrn průměrné délky života pro zmíněná znamení

- Kozoroh: Ženy se mohou dožít až 80 let a muži až 77 let.

- Býk: Ženy mají průměrnou délku života 80 let, zatímco muži se mohou dožít až 82 let.

- Váhy: U žen je průměrná délka života 77 let a u mužů 73 let.

- Panna: Ženy se mohou dožít až 81 let a muži až 77 let.

- Beran: U žen je průměrná délka života 79 let, u mužů 78 let.

Ať už věříte v horoskopy nebo ne, jedno je jisté: zdravý životní styl, pozitivní myšlení a pečlivá péče o sebe mohou dělat zázraky nejen s naší délkou života, ale i s jeho kvalitou. Takže, i když možná nemáte to štěstí být narození jako jedno z těchto znamení, vždy existují způsoby, jak si život prodloužit a zpříjemnit.

Zdroj: obozrevatel.com