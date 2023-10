Lenošení není vždy špatné. Může být příznakem toho, že naše tělo a mysl potřebují odpočinek. Problém nastane, když se z ležení na gauči stane zvyk, který nás brzdí v našich snech a touhách. Jednou z největších obětí lenosti se stává cestování. Kdo radši zůstává doma, než aby někam vyrazil?

Býk (21.4. - 21.5.)

Lidé narození ve znamení Býka jsou obvykle spojováni s touhou po pohodlí a luxusu. Často si váží komfortního a stabilního prostředí a mohou dávat přednost domácímu prostředí před cestováním a dobrodružstvím. Býci preferují známé a osvědčené věci, včetně jídel. Můžou mít rádi domácí jídla a tradiční kuchyni, protože to jim poskytuje pocit bezpečí. Na dovolenou s vámi pojedou jedině tehdy, pokud jim zaručíte, že tam budou hlavně odpočívat a relaxovat.

close info Profimedia zoom_in Na dovolenou s vámi pojedou jedině tehdy, pokud jim zaručíte, že tam budou hlavně odpočívat a relaxovat.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci jsou často vnímáni jako lidé s hlubokým emocionálním spojením se svými domovy a rodinami. Ve známém prostředí cítí bezpečí, proto se moc neodvažují jezdit někam daleko. Dávají přednost dovoleným, které zahrnují pobyt v útulném a pohodlném prostředí, ideálně s celou svojí rodinou. Rodinné výlety a společné aktivity jsou pro ně důležité.

Panna (23.8. - 22.9.)

Itinerář naplánovaný do nejmenšího detailu najdete v kufrech precizní Panny. Už jen myšlenka na to, že by jejich výlet byl spontánní a neorganizovaný, v nich vzbuzuje úzkost. Panny jsou skvělými organizátory a z každého dne cestování vytěží maximum, hlavně když se dodrží plán a nepřijde nic nečekaného.

close info Profimedia zoom_in Hlavně když se dodrží plán a nepřijde nic nečekaného.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorohové upřednostňují práci před svým volným časem a dovolenými. Když už někam jedou, není to na dlouho a často to s prací souvisí. Proto jsou jejich dovolené precizně naplánované. Pro zachování fyzického a duševního zdraví je důležité, aby i Kozorohové uměli odpočívat. Protože svůj čas plánují velmi pečlivě, měli by se naučit zařadit do svých kalendářů i čas na pravidelný odpočinek.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jsou známé svou živou představivostí a schopností snít a fantazírovat. Sněním o vzdálených místech tráví více času než jejich skutečným navštěvováním. Jejich vnitřní svět je pro ně důležitější než fyzický svět kolem nich. Z gauče je zvednete tehdy, když jim slíbíte, že budete cestovat za spirituálními zážitky a duchovními místy.

