Určitě máte ve svém okolí osoby, které ani chvíli neposedí a nejsou nikdy unavení. Mají tolik energie, že to je mnohdy až neuvěřitelné. Množství životní energie určuje náš horoskop. Která znamení zvěrokruhu vás ohromí svou vitalitou?

Býk (21.4. - 21.5.)



Zcela jistě není velkým překvapením, že na tomto seznamu figurují lidé narození ve znamení Býka. Jsou věčně pozitivně naladění, ovládané Venuší, která v nich neustále podněcuje nadšení, a to pro všechno, co dělají. Býci jsou skvělí parťáci do nepohody, můžete se s nimi pustit do jakéhokoli dobrodružství.

Jejich energie je bez limitů, zejména, pokud vykonávají nějakou činnost spojenou s hmotou. Neúnavně se starají o zahradu, bývají to nadšení kutilové či neúnavní kuchaři. Do všeho se pouštějí s obrovskou silou a radostí. Jen málokdo jim stačí, raději s ním nezkoušejte porovnávat síly.

close info Profimedia zoom_in Býk je rozený kutil a zahradník

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Podivujete se nad tím, že znamení Blíženců je v tomto žebříčku? Nenechte se zmást, tito lidé mají neskutečnou vnitřní energii, které pohání jejich kreativního ducha. Dokáží se bavit, povídat, mluvit celé hodiny bez přestávky a necítí se unavení.

Tohle vzdušné znamení neprojevuje svou energii fyzickou silou. Má však neskutečnou touhu a nadšení do života, kterou mu ostatní znamení zvěrokruhu mohou závidět.

Lev (23.7. - 22.8.)

Ohniví Lvi mohou někdy působit jako velcí lenoši, ale skrývají obrovské množství síly. Nikdy s ní ale zbytečně neplýtvají a šetří si ji pro situace, kdy se jim bude dobře hodit. Pak už je nikdo nepřemůže a nedostihne. Ať už jde o večírek až do rána, výstup na zasněžený vrchol či tvrdá manuální práce.

Energii mu dává Slunce, tito lidé mají ohromnou vitalitu a magnetismus, kterým přitahuje pozornost. Tu potřebuje, aby dobil energii. Navíc dokáží všechny přítomné nadchnout pro jakékoliv nápady či pány.

Štír (24.10. - 22.11.)

Tajemní a vášniví Štíři nikdy nepromarní příležitost vrhnout se boje. Ať už jde o konfrontaci či pěstní souboj. Jsou neuvěřitelně odvážní, plní síly a odhodlání. Nic je nezastaví, dokud nezvítězí nebo nepřijdou na kloub záhadám a tajemstvím, které je tak přitahují.

Štír je mistr v hádkách a konfrontacích, lepší je se s ním nikdy nedostat do konfliktu. Smete vás argumenty a neuvěřitelnou silou, díky které vyhraje každý spor.

close info Profimedia zoom_in Štír vyzařuje tajemno.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Další ohnivé znamení na tomto seznamu, to je Střelec. Dostali do vínku energického ducha, které je neustále pohání v jejich lásce k dobrodružství. Tento neúnavný cestovatel nikdy nelehne únavou na svých putováních, vždy najde sílu k tomu zabalit si kufry a vyrazit na další se svých cest. Má neukojitelnou touhu po nových zážitcích, které většinou absolvuje sám, protože je vitalitě jen málokdo stačí.