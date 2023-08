Podcast: 3 bleskové náplně do štrúdlu. Udělejte si zásobu do sklenic na celý rok

Pěchujete jablka do sklenic pravidelně, anebo o tom přemýšlíte vůbec poprvé? Není to žádná věda. Stačí jednoduchý a vyzkoušený postup a víkendové pečení štrúdlu budete mít skoro bez starostí. Jak se dozvíte v poradně podcastu iReceptář do ucha, ovoce ve sklenici sice ztratí na objemu, protože se z něj vypaří část vody, ale pokud se vám zavaření povede, uskladníte ho na opravdu dlouhou dobu. A s našimi tipy na tři lahodné náplně rozhodně nešlápnete vedle.

Jak správně zavařit nejen podobně připravené ovoce, ale i marmelády, které se určitě nezkazí, si poslechněte v nejnovější poradně podcastu iReceptář do ucha přímo TADY: Na jabloních pomalu dozrávají první pevnější jablka a to je neklamná známka, že je čas připravit si zimní zásobu do sklenic na štrúdly a záviny. Oceníte je pak nejen při víkendovém pečení. Oloupat, nakrájet, naplnit. A máte skoro celou práci hotovou. Zdroj: 123RF.com Co je lepší nedělat: Jablka nestrouhejte, ale krájejte nebo krouhejte na plátky. Tak se při pečení nerozvaří.

Do zavařené náplně nepřidávejte ořechy. Ve vlhkém prostředí s ovocem by bez cukru rychle zplesnivěly.

Jako náplň do závinu nepoužívejte zavařené ovoce, které obsahuje hodně vody, jako jsou třešně, bobule nebo švestky. I kdybyste je pak zcedili, hrozilo by rozmáčení těsta štrúdlu.

Až na plnění závinu si schovejte i rozinky, ani jim by velká vlhkost neprospěla.

A jaké jsou tedy nejlepší náplně do sklenic? Právě následující tři: Závin, taštičky nebo rovnou páj? Sklenice zrychlí přípravu ve všech případech. Zdroj: 123RF.com Jablečná klasika Není to nic složitého a i několik sklenic připravíte raz dva. Jablka omyjte, oloupejte, vykrájejte jádřince i všechny otlačené kousky a pak je nakrájejte na plátky, případně nakrouhejte v robotu. Hotová můžete nechat, jak jsou, anebo k nim přidejte na každou sklenici 2 lžičky skořice, 2 lžíce citronové šťávy a 2 lžíce cukru. Jablka napěchujte (ale ne příliš silně, aby se plátky nepolámaly) do zavařovacích sklenic a pak je v zavařovacím hrnci, troubě nebo klasicky ve vodě sterilujte 30 minut při teplotě 200 °C. Hotové sklenice postavte na víčka, nechte vychladnout a skladujte nejlépe v chladné spíži. Sladké hrušky Jak můžete naložit s jablky, tak můžete většinou zpracovat i hrušky. A platí to také o zavařené náplni do závinu. Rozdílů je jen pár. Hrušky bývají křehčí. Proto se vyplatí vybírat pevnější odrůdy a krájet na o něco větší plátky, aby se pak v závinu nerozvařily. Počítejte i s tím, že budou nejspíš sladší než jablka a téměř nikdy není potřeba je při pečení přislazovat. Extra tip Že se u vás sice hrušky letos urodily, ale jen tak na záviny to není? Zkuste je klidně s jablky smíchat v poměru jedna ku dvěma nebo i jedna ku jedné. Získáte to nejlepší z obou náplní Do sklenic vybírejte pevnější odrůdy hrušek. Práce s nimi je ale pak stejně snadná, jako s jablky. Zdroj: 123RF.com Voňavé sklenice Jablka se skořicí milují v závinu všichni. Pokud jich ale letos máte opravdu hodně, nebojte se při přípravě některých sklenic trochu improvizovat a připravit další chutě. Zkuste namísto skořice přidat perníkové koření, samotný mletý hřebíček, mletý zázvor nebo třeba kardamom. Pečlivě si je popište a až budete péct, nebojte se jinému koření přizpůsobit i výběr ořechů. Třeba kardamom se sekanými mandlemi možná vyvolá u stolu salvy nadšení. Závin s kořením provoní celý domov. A když zkusíte přidat mandle nebo jiné ořechy, teprve se začnou dít kouzla. Zdroj: 123RF.com