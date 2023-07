Moje babička do okurek přidávala tajnou ingredienci. Měla je krásně křupavé

Sezona zavařování okurek je pomalu tady. Co přidat do nejlepšího nálevu? Jak je zavařit opravdu spolehlivě? A jak zajistit, aby okurky při skousnutí tak lahodně křuply? Stačí znát pár správných triků. Pak si počkat, až dozrají, a pustit se do jejich zpracování.

Možná se i vy v tuhle chvíli potýkáte se zahradou, která plodí jako smyslů zbavená, a začínáte zavařovat všechno, co jen trochu jde. Rajčata, cukety, papriky, ale i okurky a houby. Zajímá vás, jaké speciální pomůcky vám mohou práci usnadnit? Kolik existuje druhů zavařování? A jakými přísadami dobroty ve skleničkách ještě vylepšit? Odpovědi na všechny tyto otázky uslyšíte v další poradně podcastu iReceptář do ucha výše. Kyselé okurky jsou nedílnou součástí české studené i teplé kuchyně. Většina z nás je miluje a téměř nikdo nedá dopustit na ty, které dělávala jeho maminka nebo babička. Až se rozhodnete pustit do jejich přípravy sami, nezapomeňte na naše triky. Jedna na Vánoce, druhá na výlety, třetí sklenice pro sousedku... Kolik jich vlastně letos budete potřebovat? Zdroj: Shutterstock.com Nálev je základ Zavařování okurek vlastně není nic složitého. Základem je okurky dobře oprat a očistit od všech zbytků hlíny, nejlépe vydrhnout kartáčkem na ruce. Pak z nich odkrojte zbytky stopek, snažte se ale neporušit slupku. Malý kousek stopky je lepší než okurka rozmáčená kvůli nakrojení. Okurky pevně naskládejte do čistých sklenic spolu s na kolečka nakrájenou cibulí a mrkví. Přidat můžete i koření – klasika je bobkový list, nové koření, hořčičné semínko a pepř, nebojte se ale ani semínek koriandru.

Pak přijde druhá důležitá část, vaření nálevu. Měl by být dostatečně kyselý i slaný, nebojte se ale poměr surovin přizpůsobit tak, aby přesně vyhovoval vaší chuti. Univerzální recept na kyselý základ je 1 díl octa na 3 až 4 díly vody. Na litr nálevu pak patří zpravidla 20 g soli a 80 g cukru nebo 50 g cukru doplněného umělým sladidlem. Vše zahřejte, aby se sůl i sladidla rozpustily, pečlivě promíchejte a pak přelijte okurky ve sklenicích. Dobře zavíčkujte a můžete zavařovat. Kouzelná přísada Proč sladidlo? Právě to, nejčastěji se používá sacharin, je totiž onou kouzelnou přísadou, která zajistí křupavost okurek. Naše babičky okurky bez sladidla ani nezavařovaly. Důležité je okurky do sklenic pořádně napěchovat, aby příliš nestoupaly k hladině a nerozmáčely se ve velkém mnoství nálevu. Zdroj: Shutterstock.com Pozor na velikost Sklenice sterilujte v troubě, zavařovacím hrnci nebo klasicky na plotně. Nejlépe 20 minut při 80 °C. Doba přípravy ale bude záviset taky na velikosti okurek. Proto je dobré dávat do sklenic podobně velké kousky a počítat s tím, že ty menší pak budou hotové rychleji, než velké. Pokud vám přidávání umělého sladidla přeci jen není po chuti, můžete ho zkusit nahradit třeba křenem. Základní ingredience jsou skoro stejné. Ale kvašené versus zavařené okurky? Dvě úplně jiné pochutiny. Zdroj: Shutterstock.com Co takhle zkvašené? Máte místo nakládaných okurek raději pěkně kyselé kvašáky? Připravují se pomalu a dlouho, ale čekání se rozhodně vyplatí. Pokud vás láká domácí příprava, můžete se do ní pustit s naším podrobným videonávodem: Pečlivě umyjte asi 10 kg okurek a okrájejte zbytky stopek. Do 10 litrů vody nasypte asi 250 g soli a dobře promíchejte. Měla by chutnat zhruba jako mořská voda. Nakrájejte 6 – 8 středně velkých cibulí na širší kolečka a pak je společně se 6 – 8 stroužky česneku a stejným počtem stvolů kopru vyskládejte na dno kameninového hrnce na kvašení, takzvaného kameňáku. Na ně pak naskládejte okurky. Vše zalijte slanou vodou a přidejte 20 cm křenu, oloupaného a pokrájeného, 14 višňových listů, 8 hroznových listů a podle chuti i feferonku.

Pokud byste chtěli vyrobit rychlokvašky, museli byste použít teplý nálev. Jenže o co rychleji zkvasí, o to dřív byste je měli spotřebovat. Ať se ale nakonec rozhodnete úrodu zavařit nebo zkvasit, určitě nebudete litovat. Domácí jsou přece jenom nejlepší.